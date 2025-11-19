Δημήτρης Σταρόβας: Προσπαθώ να ανταποδώσω τη στήριξη στην Άννα, δεν ήμουν ο ιδανικός σύντροφος
Δημήτρης Σταρόβας: Προσπαθώ να ανταποδώσω τη στήριξη στην Άννα, δεν ήμουν ο ιδανικός σύντροφος
Δεν προσέφερα τίποτα στην Άννα, θα έπρεπε να με αφήσει με όλα τα δίκια της, είπε ο μουσικός για τη σύντροφό του
Τη στήριξη που έχει λάβει από τη σύντροφό του, Άννα Σταθάκη επιχειρεί πλέον να ανταποδώσει ο Δημήτρης Σταρόβας, παραδεχόμενος ότι δεν υπήρξε πάντα τόσο δοτικός στη διαπροσωπική τους σχέση.
Ο μουσικός ήταν καλεσμένος το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική του ζωή, τονίζοντας ότι η σύντροφός του τον έχει στηρίξει ιδιαίτερα μετά την περιπέτεια της υγείας του και το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Μάιο του 2024.
Με διάθεση αυτοκριτικής, ο Δημήτρης Σταρόβας ανέφερε ότι δεν ήταν «ιδανικός σύντροφος»: «Η Άννα γενικώς χαίρεται με την εξέλιξη και εγώ προσπαθώ να της ανταποδώσω τη στήριξη, κάνοντας πράγματα για αυτήν. Γιατί ομολογώ ότι δεν ήμουν και ο ιδανικός σύντροφος, να το πω έτσι, είναι πολύ χειρότερη η πραγματικότητα. Ήμουν, το έχω ξαναπεί, αλλά αξίζει τον κόπο, ένας γέρος που, όχι από κακία, από αδιαφορία, αλλά δεν έβλεπα τι θέλει ο άλλος, τις καθημερινές του ανάγκες, να πάμε μια βόλτα δηλαδή».
Στη συνέχεια, ο μουσικός παραδέχτηκε ότι επειδή στο παρελθόν δεν είχε στηρίξει όσο θα έπρεπε τη σχέση τους, θα έπρεπε η Άννα Σταθάκη τότε να απομακρυνθεί και να τον «αφήσει» όπως είπε.
«Δεν προσέφερα τίποτα στην Άννα. Θα έπρεπε να με αφήσει. Με όλα τα δίκια της. Μου στάθηκε. Τώρα είμαι πιο υποστηρικτικός. Τώρα γενικά, αυτή η ιστορία μας έφερε πολύ πιο κοντά από ότι ήμασταν. Τώρα θέλει να με κάνει να περπατάμε δυο τρεις φορές την εβδομάδα στο Νιάρχος. Θα της κάνω το χατίρι. Είμαι πολύ δοτικός άνθρωπος. Γενικά θα σου πω ότι πιο πολύ μ’ αρέσει να δίνω. Δίνοντας κάτι, όχι αναγκαστικά αντικείμενο, κάθε είδους προσφορά στον άλλον, μου αρέσει αυτό το συναίσθημα, να βλέπω τη χαρά του άλλου μέσω εμού, παρά να δέχομαι πράγματα» δήλωσε ο Δημήτρης Σταρόβας.
