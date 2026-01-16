Δημήτρης Σταρόβας: Είχα φτάσει 167 κιλά, η παχυσαρκία είναι ασθένεια και έπαιξε ρόλο σε αυτό που έπαθα
Ο μουσικός και ηθοποιός μίλησε για την περιπέτεια υγείας που πέρασε μετά το εγκεφαλικό
Για την παχυσαρκία μίλησε ο Δημήτρης Σταρόβας, εξηγώντας πως είχε φτάσει 167 κιλά, γεγονός που έπαιξε ρόλο στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πριν από ένα χρόνο, όταν έπαθε εγκεφαλικό.
Ο μουσικός και ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, και ανέφερε πως μέσα από όλη αυτή την ιστορία κατάλαβε πως είναι πολύ πιο δυνατός απ' όσο νόμιζε.
Ο Δημήτρης Σταρόβας δήλωσε για τα κιλά που είχε πάρει: «Είχα φτάσει 167 κιλά. Η παχυσαρκία είναι ασθένεια, δεν είναι χούι που λένε. Προφανώς τα κιλά έπαιξαν αρνητικό ρόλο σε αυτό που έπαθα. Γενικά, αν έχεις παραπάνω κιλά, όλα επιβαρύνονται».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια εξήγησε για ποιο λόγο βγήκε από την πρώτη στιγμή και μίλησε ανοιχτά για την περιπέτεια υγείας του, παρόλο που η ομιλία του δεν έχει επανέλθει στο 100%: «Είχαμε αποφασίσει να βγω από την πίσω πόρτα του νοσοκομείου, γιατί οι κάμερες ήταν κάθε μέρα εκεί. Και τελευταία στιγμή λέω "Γιατί; Τι έχω να κρύψω;". Και αποφάσισα να βγω. Μιλάω καλύτερα, αλλά η μόνη κούραση που νιώθω, ενώ σωματικά νιώθω όπως όταν ήμουν 30 χρονών, μου βγαίνει στη φωνή. Αλλά δεν πειράζει».
Ο Δημήτρης Σταρόβας πρόσθεσε στο τέλος: «Ακόμα και τώρα με συναντούν στον δρόμο και μου λένε "με επηρέασες και έκανα εξετάσεις μετά από χρόνια". Και νιώθω σαν να έχω κάποιου είδους ευθύνη, ας πούμε. Μέσα απ’ αυτή την ιστορία, μεταξύ άλλων, κατάλαβα ότι αυτό το κλισέ που λένε "ο άνθρωπος έχει δυνάμεις που ούτε καν τις φαντάζεται", ισχύει. Είμαστε πολύ πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε».
Δείτε το βίντεο
