Η Κρήτη αποχαιρέτισε τον αδερφό του Νίκου Ξυλούρη, Ψαρογιάννη
GALA
Κρήτη Κηδεία Νίκος Ξυλούρης

Η Κρήτη αποχαιρέτισε τον αδερφό του Νίκου Ξυλούρη, Ψαρογιάννη

Ο Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο της Κρήτης

Η Κρήτη αποχαιρέτισε τον αδερφό του Νίκου Ξυλούρη, Ψαρογιάννη
Ιωάννα Μαρίνου
Συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του μουσικού κόσμου της Κρήτης αποχαιρέτισαν τον Γιάννη Ξυλούρη (Ψαρογιάννη), που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Η κηδεία του σπουδαίου λαουτιέρη, αδερφού του Νίκου Ξυλούρη και του Ψαραντώνη έγινε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στη γενέτειρά του, τα Ανώγεια, στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής.

Ο εκλιπών ανήκε στην ιστορική οικογένεια των Ξυλούρηδων, που για τέσσερις διαδοχικές γενιές έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στην κρητική μουσική, συμβάλλοντας σημαντικά στη διατήρηση και τη διάδοσή της.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες 

Με λαούτα και μαντολίνα το ύστατο χαίρε στον «Ψαρογιάννη»

Η Κρήτη αποχαιρέτισε τον αδερφό του Νίκου Ξυλούρη, Ψαρογιάννη
Η Κρήτη αποχαιρέτισε τον αδερφό του Νίκου Ξυλούρη, Ψαρογιάννη
Η Κρήτη αποχαιρέτισε τον αδερφό του Νίκου Ξυλούρη, Ψαρογιάννη
Η Κρήτη αποχαιρέτισε τον αδερφό του Νίκου Ξυλούρη, Ψαρογιάννη
Η Κρήτη αποχαιρέτισε τον αδερφό του Νίκου Ξυλούρη, Ψαρογιάννη

Φωτογραφίες: Patris.gr
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης