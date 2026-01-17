Η Κρήτη αποχαιρέτισε τον αδερφό του Νίκου Ξυλούρη, Ψαρογιάννη
Η Κρήτη αποχαιρέτισε τον αδερφό του Νίκου Ξυλούρη, Ψαρογιάννη
Ο Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο της Κρήτης
Συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του μουσικού κόσμου της Κρήτης αποχαιρέτισαν τον Γιάννη Ξυλούρη (Ψαρογιάννη), που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.
Η κηδεία του σπουδαίου λαουτιέρη, αδερφού του Νίκου Ξυλούρη και του Ψαραντώνη έγινε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στη γενέτειρά του, τα Ανώγεια, στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής.
Ο εκλιπών ανήκε στην ιστορική οικογένεια των Ξυλούρηδων, που για τέσσερις διαδοχικές γενιές έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στην κρητική μουσική, συμβάλλοντας σημαντικά στη διατήρηση και τη διάδοσή της.
