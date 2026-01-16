Η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ συγκατοικούν εδώ και έναν χρόνο
Είναι σαν να είναι παντρεμένοι, είπε πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού
Το επόμενο βήμα στη σχέση τους έχουν κάνει η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ, οι οποίοι συγκατοικούν εδώ και έναν χρόνο περίπου.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει δημοσίευμα του Page Six, ζουν μαζί στο Λος Άντζελες εδώ και πάνω από έναν χρόνο. Παρότι υπήρξαν φήμες ότι μπορεί να έχουν παντρευτεί, η πηγή που μίλησε στο μέσο υποστήριξε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το ίδιο άτομο, «Είναι σαν να είναι παντρεμένοι».
«Είναι παθιασμένοι ο ένας με τον άλλον και είναι πάντα μαζί», πρόσθεσε η πηγή, η οποία ανέφερε ότι ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός συμμετέχει ενεργά στη ζωή των παιδιών της, της εφτάχρονης Στόρμι και του τριών ετών Έιρ Γουέμπστερ, τα οποία η επιχειρηματίας και influencer απέκτησε με τον Τράβις Σκοτ.
Η Τζένερ και ο Σαλαμέ γνωρίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού το 2023, και η σχέση τους, είχε προκαλέσει αίσθηση στο διαδίκτυο. Ωστόσο, οι θαυμαστές του ηθοποιού, και ειδικά η ομάδα «Club Chalamet», ουδέποτε είδαν με καλό μάτι τη σχέση, φτάνοντας μάλιστα να παροτρύνουν το κοινό «να κάνει την Κάιλι να νιώσει ανεπιθύμητη» σε δημόσιες εμφανίσεις.
Αν και οι φαν του Τιμοτέ Σαλαμέ δεν «εγκρινουν» τη σχέση τους, ο ίδιος έκανε μια δημόσια ερωτική εξομολόγηση στην Κάιλι Τζένερ στις Χρυσές Σφαίρες, μόλις ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία Marty Supreme.
«Και τέλος, θα πω απλώς ένα ευχαριστώ στη σύντροφό μου εδώ και τρία χρόνια. Σε ευχαριστώ για τα θεμέλια που έχουμε χτίσει. Σε αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς εσένα. Σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε απευθυνόμενος στην Κάιλι Τζένερ. Την ώρα που την έδειχνε η κάμερα, εκείνη φαινόταν να λέει με τη σειρά της: «Και εγώ σ’ αγαπώ».
Timothée Chalamet and Kylie Jenner living together, are ‘basically married’ https://t.co/GOSg8H5nWX pic.twitter.com/cNPejeL8pV— Page Six (@PageSix) January 15, 2026
