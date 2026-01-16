Αντιμέτωπος με 15 χρόνια φυλάκιση ο Τίμοθι Μπάσφιλντ για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Ο ηθοποιός παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της προκαταρκτικής ακροαματικής διαδικασίας
Αντιμέτωπος με 15 χρόνια φυλάκιση βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Ο ηθοποιός παραμένει υπό κράτηση, αφότου παραδόθηκε στις Αρχές, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για δύο αδικήματα σεξουαλικής επαφής με ανήλικο κάτω των 13 ετών και ένα για κακοποίηση ανηλίκου.
Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, ο εισαγγελέας της περιφέρειας Μπερναλίλο, Σαμ Μπρέγκμαν για την υπόθεση, αναφέρθηκε ότι: «Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για δύο αδικήματα σεξουαλικής επαφής με ανήλικο κάτω των 13 ετών και ένα αδίκημα κακοποίησης παιδιού. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Νέου Μεξικού, κάθε αδίκημα σεξουαλικής επαφής επισύρει έως και έξι χρόνια φυλάκισης, ενώ η κακοποίηση παιδιού έως τρία χρόνια».
Ο Μπάσφιλντ αναμένεται να εμφανιστεί σε προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία στις 20 Ιανουαρίου για να αποφασιστεί αν θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τη δίκη ή αν θα αφεθεί ελεύθερος, με ή χωρίς περιοριστικούς όρους. Στη συνέχεια θα του απαγγελθούν επισήμως οι κατηγορίες.
Ο ηθοποιός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο την Τετάρτη, όπου επιβεβαιώθηκε ότι θα παραμείνει υπό κράτηση εν αναμονή της προκαταρκτικής ακροαματικής διαδικασίας. Ο ηθοποιός είχε παραδοθεί στις Αρχές την Τρίτη, τέσσερις ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης από το Τμήμα Αστυνομίας του Άλμπουκερκ στις 9 Ιανουαρίου.
Στο ένταλμα αναφέρονται κατηγορίες ότι ο Μπάσφιλντ είχε παράνομη σεξουαλική συμπεριφορά με 11χρονα δίδυμα αγόρια, που γνώρισαν τον ηθοποιό στα γυρίσματα της σειράς της FOX, «The Cleaning Lady», όπου συμμετείχε ως σκηνοθέτης στη δεύτερη σεζόν. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Μπάσφιλντ «πλησίασε περισσότερο» τα αγόρια και τους έλεγε να τον αποκαλούν «Θείος Τιμ». Οι γονείς τους υποστήριξαν επίσης ότι ανακάλυψαν καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση τόσο γυναικών όσο και ανηλίκων.
Σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, ο Μπάσφιλντ δήλωσε μετά τις κατηγορίες: «Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι μου ζητήθηκε να έρθω στο Άλμπουκερκ, είμαι εδώ τώρα. Θα αντιμετωπίσω αυτά τα ψεύδη. Είναι φρικτά. Είναι όλα ψεύδη και δεν έκανα τίποτα σε αυτά τα μικρά αγόρια και θα παλέψω γι’ αυτό. Θα παλέψω με μια εξαιρετική ομάδα και ξέρω ότι θα αθωωθώ».
#EXCLUSIVE 🚨 Timothy Busfield surrenders to cops on child sex abuse charges.— TMZ (@TMZ) January 13, 2026
Details: https://t.co/44s9A9XYPX pic.twitter.com/8fNldzwSe1
