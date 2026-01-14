Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραδόθηκε μετά τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης παραδόθηκε στις Αρχές τέσσερις ημέρες αφότου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του
Παραδόθηκε ο Τίμοθι Μπάσφιλντ στις Αρχές μετά τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, παραδόθηκε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στις Αρχές του Νέου Μεξικού, τέσσερις ημέρες αφότου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Αλμπουκέρκι, Γκίλμπερτ Γκαλέγκος, επιβεβαίωσε ότι ο Μπάσφιλντ παραδόθηκε στους αξιωματικούς, μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η αστυνομία προσπαθούσε να τον εντοπίσει.
Ο 68χρονος ηθοποιός βρισκόταν αντιμέτωπος με τρεις κατηγορίες: δύο για σεξουαλική επαφή με ανήλικο και μία για κακοποίηση παιδιών. Σε βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, αρνείται τους ισχυρισμούς περί κακοποίησης δύο αγοριών προεφηβικής ηλικίας, δηλώνοντας: «Θα αντιμετωπίσω αυτά τα ψέματα, είναι φρικτά. Είναι όλα ψέματα, και δεν έκανα τίποτα σε αυτά τα μικρά αγόρια, και θα αγωνιστώ γι’ αυτό».
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι κατηγορίες σχετίζονται με δύο 11χρονα δίδυμα αγόρια που γνώρισε στα γυρίσματα της σειράς «The Cleaning Lady», όπου και σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε. Οι αρχικές καταγγελίες αναφέρουν ότι ο Μπάσφιλντ τα άγγιξε ακατάλληλα, ενώ το ένα αγόρι φέρεται να διαγνώστηκε αργότερα με διαταραχή μετατραυματικού στρες και ξυπνούσε τρομαγμένο από εφιάλτες σχετικά με τον σκηνοθέτη.
Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα τον Νοέμβριο του 2024, μετά από κλήση γιατρού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Νέου Μεξικού. Η μητέρα των παιδιών είχε υποστηρίξει ότι η φερόμενη κακοποίηση έλαβε χώρα μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και άνοιξης 2024.
Στο βίντεο που έδωσε στο TMZ, ο Μπάσφιλντ ανέφερε ότι προσέλαβε δικηγόρο μόλις πληροφορήθηκε τις κατηγορίες και οδήγησε 2.000 μίλια για να παραδοθεί στις αρχές. «Όλα αυτά είναι τόσο λάθος. Κρατηθείτε, ελπίζω να βγω σύντομα και να επιστρέψω στη δουλειά».
Το ένταλμα σύλληψης υπενθυμίζει ότι ο Μπάσφιλντ είχε αντιμετωπίσει παλαιότερα κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση: το 1994, μία 17χρονη ισχυρίστηκε ότι την είχε κακοποιήσει στα γυρίσματα της ταινίας «Little Big League», ενώ το 2012 μία 28χρονη τον κατηγόρησε για ακατάλληλη επαφή σε κινηματογράφο, χωρίς να προχωρήσει η υπόθεση.
Η σειρά «The Cleaning Lady», που προβλήθηκε στο Fox έως το 2025, διαδραματιζόταν στο Αλμπουκέρκι και σε παραγωγή της Warner Bros, η οποία διεξήγαγε ανεξάρτητη έρευνα χωρίς να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς κατά του Μπάσφιλντ. Ο Μπάσφιλντ έχει κερδίσει Emmy για τον ρόλο του στο «Thirtysomething» και είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Μελίσα Γκίλμπερτ. Παράλληλα, το NBC απέσυρε επεισόδιο της σειράς «Law & Order: SVU» όπου ο Μπάσφιλντ εμφανιζόταν ως δικαστής.
JUST IN: Actor Timothy Busfield has turned himself in to authorities in New Mexico after an arrest warrant was issued on charges of alleged criminal sexual contact of a minor and child abuse, according to police and U.S. Marshals sources. https://t.co/xoBNnEmgun pic.twitter.com/sCeNZAIHig— ABC News (@ABC) January 13, 2026
