Στη δημοσιότητα η πρώτη φωτογραφία του Τίμοθι Μπάσφιλντ από τις Αρχές, ο ηθοποιός παραδόθηκε μετά τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες
Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη φωτογραφία του Τίμοθι Μπάσφιλντ, αφότου παραδόθηκε μετά τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης παραδόθηκε στις Αρχές του Νέου Μεξικού, τέσσερις ημέρες αφότου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του.
Λίγο πριν από τη σύλληψή του, ο Μπάσφιλντ εμφανίστηκε σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, όπου αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες. «Έλαβα το τηλεφώνημα το βράδυ της Παρασκευής, χρειάστηκε να προσλάβω δικηγόρο. Το Σάββατο μπήκα στο αυτοκίνητο και οδήγησα 2.000 μίλια μέχρι το Αλμπουκέρκι. Θα αντιμετωπίσω αυτά τα ψέματα – είναι φρικτά», ανέφερε, προσθέτοντας: «Είναι όλα ψέματα και δεν έκανα τίποτα σε αυτά τα μικρά αγόρια και θα το παλέψω. Θα δικαιωθώ, το ξέρω, γιατί όλα αυτά είναι λάθος και ψευδή».
Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, οι καταγγελίες αφορούν δύο 11χρονα δίδυμα αγόρια, τα οποία γνώρισαν τον Μπάσφιλντ στα γυρίσματα της σειράς «The Cleaning Lady» του Fox, όπου συμμετείχε ως σκηνοθέτης από τη δεύτερη σεζόν, η οποία προβλήθηκε το 2022. Η έρευνα ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2024, όταν γιατρός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Νέου Μεξικού ειδοποίησε την αστυνομία για ενδεχόμενη σεξουαλική κακοποίηση.
Στην κατάθεση αναφέρεται ότι ο Μπάσφιλντ «ανέπτυξε στενότερη σχέση» με τα παιδιά και φέρεται να τους ζητούσε να τον αποκαλούν «Θείο Τιμ». Η μητέρα των αγοριών κατέθεσε ότι ρώτησε τα παιδιά αν κάποιος τα είχε αγγίξει με τρόπο που τα έκανε να νιώσουν άβολα και εκείνα απάντησαν: «Εννοείς όπως ο Θείος Τιμ;». Αρχικά, τα παιδιά δεν είχαν αναφέρει σεξουαλική επαφή, αλλά ανέφεραν ότι ο ηθοποιός τα γαργαλούσε στην κοιλιά και στα πόδια, γεγονός που τότε δεν κρίθηκε επαρκές για να προχωρήσει η υπόθεση.
Τον Οκτώβριο του 2025, η μητέρα υπέβαλε νέα καταγγελία, αναφέροντας ότι τα παιδιά αποκάλυψαν πως υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από τον Νοέμβριο του 2022 έως την άνοιξη του 2024. Σύμφωνα με το ένταλμα, ένας εκ των δύο ανηλίκων είχε αναφέρει στον σύμβουλό του ότι ο Μπάσφιλντ τον άγγιξε ακατάλληλα.
Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι οι γονείς των παιδιών ήταν δυσαρεστημένοι επειδή οι γιοι τους αντικαταστάθηκαν από νεότερο ηθοποιό και ότι ενημερώθηκε από την Warner Bros. για εσωτερική έρευνα. Όταν ρωτήθηκε αν είχε γαργαλήσει ή σηκώσει τα παιδιά, φέρεται να απάντησε ότι ήταν «πολύ πιθανό», καθώς επιδίωκε «ένα παιχνιδιάρικο περιβάλλον» στα γυρίσματα.
Ο Μπάσφιλντ, γνωστός από τη σειρά «The West Wing» αντιμετοπίζει δύο κατηγορίες για σεξουαλική επαφή με ανήλικο και μία για κακοποίηση παιδιού, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης. «Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραδόθηκε στο Metro Detention Center και θα κρατηθεί βάσει του εντάλματός του», δήλωσε ο Γκίλμπερτ Γκαλέγκος.
