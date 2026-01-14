Στη δημοσιότητα η πρώτη φωτογραφία του Τίμοθι Μπάσφιλντ από τις Αρχές, ο ηθοποιός παραδόθηκε μετά τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
GALA
Τίμοθι Μπάσφιλντ Φωτογραφία Κακοποίηση ανηλίκων Σεξουαλική παρενόχληση

Στη δημοσιότητα η πρώτη φωτογραφία του Τίμοθι Μπάσφιλντ από τις Αρχές, ο ηθοποιός παραδόθηκε μετά τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες

Στη δημοσιότητα η πρώτη φωτογραφία του Τίμοθι Μπάσφιλντ από τις Αρχές, ο ηθοποιός παραδόθηκε μετά τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη φωτογραφία του Τίμοθι Μπάσφιλντ, αφότου παραδόθηκε μετά τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης παραδόθηκε στις Αρχές του Νέου Μεξικού, τέσσερις ημέρες αφότου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του.

Δείτε τη φωτογραφία

Ο Μπάσφιλντ, γνωστός από τη σειρά «The West Wing» αντιμετοπίζει δύο κατηγορίες για σεξουαλική επαφή με ανήλικο και μία για κακοποίηση παιδιού, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης. «Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραδόθηκε στο Metro Detention Center και θα κρατηθεί βάσει του εντάλματός του», δήλωσε ο Γκίλμπερτ Γκαλέγκος.

Λίγο πριν από τη σύλληψή του, ο Μπάσφιλντ εμφανίστηκε σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, όπου αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες. «Έλαβα το τηλεφώνημα το βράδυ της Παρασκευής, χρειάστηκε να προσλάβω δικηγόρο. Το Σάββατο μπήκα στο αυτοκίνητο και οδήγησα 2.000 μίλια μέχρι το Αλμπουκέρκι. Θα αντιμετωπίσω αυτά τα ψέματα – είναι φρικτά», ανέφερε, προσθέτοντας: «Είναι όλα ψέματα και δεν έκανα τίποτα σε αυτά τα μικρά αγόρια και θα το παλέψω. Θα δικαιωθώ, το ξέρω, γιατί όλα αυτά είναι λάθος και ψευδή».

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, οι καταγγελίες αφορούν δύο 11χρονα δίδυμα αγόρια, τα οποία γνώρισαν τον Μπάσφιλντ στα γυρίσματα της σειράς «The Cleaning Lady» του Fox, όπου συμμετείχε ως σκηνοθέτης από τη δεύτερη σεζόν, η οποία προβλήθηκε το 2022. Η έρευνα ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2024, όταν γιατρός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Νέου Μεξικού ειδοποίησε την αστυνομία για ενδεχόμενη σεξουαλική κακοποίηση.

Στην κατάθεση αναφέρεται ότι ο Μπάσφιλντ «ανέπτυξε στενότερη σχέση» με τα παιδιά και φέρεται να τους ζητούσε να τον αποκαλούν «Θείο Τιμ». Η μητέρα των αγοριών κατέθεσε ότι ρώτησε τα παιδιά αν κάποιος τα είχε αγγίξει με τρόπο που τα έκανε να νιώσουν άβολα και εκείνα απάντησαν: «Εννοείς όπως ο Θείος Τιμ;». Αρχικά, τα παιδιά δεν είχαν αναφέρει σεξουαλική επαφή, αλλά ανέφεραν ότι ο ηθοποιός τα γαργαλούσε στην κοιλιά και στα πόδια, γεγονός που τότε δεν κρίθηκε επαρκές για να προχωρήσει η υπόθεση.

Κλείσιμο
Τον Οκτώβριο του 2025, η μητέρα υπέβαλε νέα καταγγελία, αναφέροντας ότι τα παιδιά αποκάλυψαν πως υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από τον Νοέμβριο του 2022 έως την άνοιξη του 2024. Σύμφωνα με το ένταλμα, ένας εκ των δύο ανηλίκων είχε αναφέρει στον σύμβουλό του ότι ο Μπάσφιλντ τον άγγιξε ακατάλληλα.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι οι γονείς των παιδιών ήταν δυσαρεστημένοι επειδή οι γιοι τους αντικαταστάθηκαν από νεότερο ηθοποιό και ότι ενημερώθηκε από την Warner Bros. για εσωτερική έρευνα. Όταν ρωτήθηκε αν είχε γαργαλήσει ή σηκώσει τα παιδιά, φέρεται να απάντησε ότι ήταν «πολύ πιθανό», καθώς επιδίωκε «ένα παιχνιδιάρικο περιβάλλον» στα γυρίσματα.
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης