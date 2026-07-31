Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Ιός Δυτικού Νείλου: Γιατί είναι στο επίκεντρο η Αττική, τι λένε οι επιστήμονες
Ιός Δυτικού Νείλου: Γιατί είναι στο επίκεντρο η Αττική, τι λένε οι επιστήμονες
Ο ιός του Δυτικού Νείλου εμφανίζει έντονη παρουσία στην Αττική, με 19 δήμους να θεωρούνται επηρεαζόμενοι ή υψηλού κινδύνου - Η αυξημένη μετάδοση, όμως, δεν εξηγείται από περισσότερα κουνούπια
Την Αττική «κυκλώνει» ο Ιός Δυτικού Νείλου αυτό το καλοκαίρι, όπως φαίνεται από τα μέχρι τώρα επίσημα δεδομένα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Ο βόρειος τομέας Αθηνών και η ανατολική Αττική βρίσκονται στο επίκεντρο, με συνολικά 19 δήμους του Λεκανοπεδίου να επηρεάζονται από τη λοίμωξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα ερωτήματα «για ποιο λόγο ο ιός προτιμά την Αττική» και «γιατί συγκεντρώνει τα περισσότερα περιστατικά».
Σύμφωνα με τους ειδικούς που ασχολούνται με τη μετάδοση ασθενειών μέσω των κουνουπιών, η προτίμηση του ιού του δυτικού Νείλου σε μία ή περισσότερες Περιφέρειες της χώρας κάθε χρόνο φαίνεται πως είναι ένα γεγονός… τυχαίο. Σίγουρα υπάρχουν παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης, όπως είναι η υγρασία, η συγκέντρωση στάσιμων νερών και ο αυξημένος πληθυσμός κουνουπιών, εν μέρει ως απόρροια των δύο παραπάνω. Όλα αυτά εξηγούν με ακρίβεια, για παράδειγμα, για ποιο λόγο το 2023 με τις φονικές πλημμύρες Daniel στη Θεσσαλία καταγράφηκε σημαντικός αριθμός κρουσμάτων της λοίμωξης από τον ιό του δυτικού Νείλου.
Σύμφωνα με τους ειδικούς που ασχολούνται με τη μετάδοση ασθενειών μέσω των κουνουπιών, η προτίμηση του ιού του δυτικού Νείλου σε μία ή περισσότερες Περιφέρειες της χώρας κάθε χρόνο φαίνεται πως είναι ένα γεγονός… τυχαίο. Σίγουρα υπάρχουν παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης, όπως είναι η υγρασία, η συγκέντρωση στάσιμων νερών και ο αυξημένος πληθυσμός κουνουπιών, εν μέρει ως απόρροια των δύο παραπάνω. Όλα αυτά εξηγούν με ακρίβεια, για παράδειγμα, για ποιο λόγο το 2023 με τις φονικές πλημμύρες Daniel στη Θεσσαλία καταγράφηκε σημαντικός αριθμός κρουσμάτων της λοίμωξης από τον ιό του δυτικού Νείλου.
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