Από την αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού μέχρι την οικονομική επιβίωση: Όσα πρέπει να γνωρίζουν φοιτητές και γονείς

Χρηστικός οδηγός με όσα πρέπει να ελέγξετε πριν νοικιάσετε ένα φοιτητικό σπίτι - Οι «κόκκινες σημαίες» και οι πιο συχνές απάτες





Χωρίς τη συνεχή παρουσία της οικογένειας, ένα λάθος στην επιλογή κατοικίας, ένας κακός οικονομικός προγραμματισμός ή η άγνοια των διαθέσιμων παροχών μπορεί να επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.







Η αναζήτηση κατοικίας: Ο αγώνας δρόμου που ξεκινά μετά τις Βάσεις



Όπως είναι αναμενόμενο, το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο στις μεγάλες πόλεις, στις περιοχές γύρω από τα







Τι πρέπει να ελέγξετε πριν νοικιάσετε ένα φοιτητικό σπίτι Ένα σπίτι μπορεί να φαίνεται ιδανικό στις φωτογραφίες και να αποδειχθεί εντελώς διαφορετικό στην πραγματικότητα.



Πριν από οποιαδήποτε συμφωνία, οι ειδικοί συστήνουν σε φοιτητές και γονείς να ελέγξουν:



1. Την πραγματική κατάσταση του ακινήτου: Θα πρέπει να ελέγξετε για τυχόν υγρασία στους τοίχους. Την κατάσταση σε κουφώματα και μόνωση. Αν υπάρχει – και τί είδους - θέρμανση και ψύξη.



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2. Τα κοινόχρηστα: Ένα από τα πιο συχνά λάθη των πρωτοετών είναι ότι ρωτούν μόνο το ενοίκιο. Ένα μεγάλο ή ενεργοβόρο κτίριο μπορεί να έχει σημαντικά κοινόχρηστα, ειδικά τον χειμώνα.



Πριν από την υπογραφή μίσθωσης, ζητήστε να δείτε προηγούμενους λογαριασμούς, αν είναι δυνατόν.



3. Την απόσταση από τη σχολή: Το φθηνότερο σπίτι δεν είναι πάντα η οικονομικότερη λύση. Αν ο φοιτητής χρειάζεται καθημερινά μεγάλες μετακινήσεις, το κόστος και ο χρόνος αυξάνονται.



Χρειάζεται να υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης, την πρόσβαση σε λεωφορεία ή μέσα σταθερής τροχιάς, την ασφάλεια της περιοχής καθώς και την απόσταση από βασικές υπηρεσίες.



4. Το συμβόλαιο: Η μίσθωση πρέπει να γίνεται νόμιμα και να δηλώνεται ηλεκτρονικά.



Οι οικογένειες πρέπει να αποφεύγουν συμφωνίες «στον αέρα» ή προφορικές υποσχέσεις που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα αργότερα.



Για χιλιάδες νέους φοιτητές , η εισαγωγή σε μία σχολή μακριά από την οικογενειακή εστία, σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους. Συναρπαστική, οπωσδήποτε, η μετάβαση στη νέα «κανονικότητα», ωστόσο προϋποθέτει προσεκτικές κινήσεις και σωστή οργάνωση.Χωρίς τη συνεχή παρουσία της οικογένειας, ένα λάθος στην επιλογή κατοικίας, ένας κακός οικονομικός προγραμματισμός ή η άγνοια των διαθέσιμων παροχών μπορεί να επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.Για το λόγο αυτό, η φοιτητική ζωή χρειάζεται σωστό σχεδιασμό από την πρώτη ημέρα. Η εύρεση φοιτητικού σπιτιού είναι η πρώτη μεγάλη πρόκληση μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η ζήτηση κορυφώνεται κάθε χρόνο από τα τέλη Ιουλίου έως τον Σεπτέμβριο, καθώς χιλιάδες νέοι αναζητούν ταυτόχρονα μικρά διαμερίσματα κοντά στα πανεπιστήμια.Όπως είναι αναμενόμενο, το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο στις μεγάλες πόλεις, στις περιοχές γύρω από τα πανεπιστήμια , στις τουριστικές περιοχές, στις πόλεις με μεγάλο αριθμό φοιτητών αλλά περιορισμένο απόθεμα κατοικιών.Οι γονείς συχνά βρίσκονται μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα: να κλείσουν γρήγορα ένα σπίτι για να μην το χάσουν ή να περιμένουν ώστε να βρουν κάτι καλύτερο. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στη μέση: χρειάζεται ταχύτητα, αλλά όχι βιασύνη.Ένα σπίτι μπορεί να φαίνεται ιδανικό στις φωτογραφίες και να αποδειχθεί εντελώς διαφορετικό στην πραγματικότητα.Πριν από οποιαδήποτε συμφωνία, οι ειδικοί συστήνουν σε φοιτητές και γονείς να ελέγξουν:: Θα πρέπει να ελέγξετε για τυχόν υγρασία στους τοίχους. Την κατάσταση σε κουφώματα και μόνωση. Αν υπάρχει – και τί είδους - θέρμανση και ψύξη.Την κατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Τη λειτουργία των υδραυλικών. Αν ο φυσικός φωτισμός είναι επαρκής. Ένα φθηνότερο σπίτι μπορεί τελικά να αποδειχθεί ακριβότερο αν έχει υψηλό κόστος θέρμανσης ή απαιτεί συνεχείς επισκευές.: Ένα από τα πιο συχνά λάθη των πρωτοετών είναι ότι ρωτούν μόνο το ενοίκιο. Ένα μεγάλο ή ενεργοβόρο κτίριο μπορεί να έχει σημαντικά κοινόχρηστα, ειδικά τον χειμώνα.Πριν από την υπογραφή μίσθωσης, ζητήστε να δείτε προηγούμενους λογαριασμούς, αν είναι δυνατόν.: Το φθηνότερο σπίτι δεν είναι πάντα η οικονομικότερη λύση. Αν ο φοιτητής χρειάζεται καθημερινά μεγάλες μετακινήσεις, το κόστος και ο χρόνος αυξάνονται.Χρειάζεται να υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης, την πρόσβαση σε λεωφορεία ή μέσα σταθερής τροχιάς, την ασφάλεια της περιοχής καθώς και την απόσταση από βασικές υπηρεσίες.: Η μίσθωση πρέπει να γίνεται νόμιμα και να δηλώνεται ηλεκτρονικά.Οι οικογένειες πρέπει να αποφεύγουν συμφωνίες «στον αέρα» ή προφορικές υποσχέσεις που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα αργότερα.

Οι «κόκκινες σημαίες» για την ενοικίαση φοιτητικής κατοικίας - Οι συνηθέστερες απάτες Κάθε χρόνο, ειδικά την περίοδο των εγγραφών, αυξάνονται οι καταγγελίες για ψεύτικες αγγελίες. Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες:



• «Το σπίτι είναι διαθέσιμο, αλλά πρέπει να πληρώσετε τώρα»: Μια αγγελία με πολύ χαμηλή τιμή μπορεί να συνοδεύεται από πίεση για άμεση προκαταβολή. Αυτό αποτελεί σοβαρή ένδειξη κινδύνου.



• «Ο ιδιοκτήτης βρίσκεται στο εξωτερικό»: Σε αρκετές απάτες, ο υποτιθέμενος ιδιοκτήτης δηλώνει ότι δεν μπορεί να δείξει το ακίνητο και ζητά χρήματα για να «κρατήσει» το σπίτι. Καμία προκαταβολή δεν πρέπει να δίνεται χωρίς έλεγχο.



• «Φωτογραφίες που δεν αντιστοιχούν στο ακίνητο»: Οι εικόνες μπορεί να έχουν ληφθεί από άλλες αγγελίες ή από ακίνητα που δεν υπάρχουν.



Η αυτοψία παραμένει η ασφαλέστερη λύση.



Το πρώτο σπίτι κοστίζει περισσότερο Ο πρώτος μήνας στο νέο φοιτητικό σπίτι είναι σχεδόν πάντα ο ακριβότερος.



Εκτός από την εγγύηση και το πρώτο ενοίκιο, απαιτούνται συχνά η αγορά βασικού οικιακού εξοπλισμού, κλινοσκεπάσματα, κουβέρτες και είδη κουζίνας, μικροσυσκευές, καθαριστικά, πιθανές μεταφορές επίπλων, σύνδεση ή μεταφορά υπηρεσιών διαδικτύου. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου μια οικογένεια χρειάζεται πάνω από 2.000 ευρώ μόνο για να εγκατασταθεί ο πρωτοετής στο νέο του σπίτι.



Συγκατοίκηση: οικονομική λύση με προϋποθέσεις Ολοένα και περισσότερες οικογένειες πλέον στρέφονται στη λύση της συγκατοίκησης, καθώς πρόκειται για μία ιδιαίτερα συμφέρουσα επιλογή.



Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή, καθώς επιμερίζεται το κόστος του ενοικίου, μειώνονται οι λογαριασμοί, περιορίζονται τα έξοδα εξοπλισμού αλλά και μειώνεται η μοναξιά της πρώτης εγκατάστασης.



Ωστόσο, δεν είναι λύση χωρίς δυσκολίες. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ των ενδιαφερομένων.



Πριν από μια συγκατοίκηση πρέπει να συζητηθούν το ποιος πληρώνει τι, ποιος αναλαμβάνει ποιες δουλειές, ποια είναι τα ωράρια και οι καθημερινές συνήθειες, τί γίνεται με τις επισκέψεις φίλων, πώς γίνεται η χρήση κοινόχρηστων χώρων.



Αξίζει να σημειωθεί, ότι πολλές συγκρούσεις μεταξύ συγκατοίκων δεν δημιουργούνται από οικονομικά ζητήματα αλλά από διαφορετικές αντιλήψεις για την καθημερινή ζωή.



Πώς να μάθει ένας φοιτητής να διαχειρίζεται τα χρήματά του Για ένα 18χρονο νέο, που θα βρεθεί για πρώτη φορά από την οικογενειακή εστία και θα πρέπει ο ίδιος ή η ίδια να διαχειριστεί την καθημερινότητά του και ένα σταθερό ποσό χρημάτων, είναι απαραίτητα τα ακόλουθα βήματα.



Οι ειδικοί προτείνουν τη δημιουργία μηνιαίου προϋπολογισμού. Από την αρχή του μήνα πρέπει να είναι ξεκάθαρο πόσα χρήματα υπάρχουν διαθέσιμα, ποια είναι τα πάγια έξοδα, πόσα μπορούν να διατεθούν για ψυχαγωγία.



Την αποφυγή καθημερινών μικρών διαρροών. Οι μικρές αγορές συχνά δημιουργούν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Για παράδειγμα, ο καθημερινός καφές έξω, οι συχνές παραγγελίες, οι αυθόρμητες αγορές ή οι συνδρομές που δεν χρησιμοποιούνται, εύκολα ρίχνουν έξω τον μηνιαίο προϋπολογισμό. Δεν χρειάζεται στέρηση, αλλά συνειδητή διαχείριση.



Το μαγείρεμα στο σπίτι. Η διατροφή είναι ένας από τους τομείς όπου μπορεί να γίνει μεγάλη εξοικονόμηση. Ακόμη και λίγα βασικά γεύματα την εβδομάδα στο σπίτι μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος.



Οι ψηφιακές δεξιότητες και οι νέες ευκαιρίες Η φοιτητική περίοδος – εκτός από χρόνος μαθημάτων και εξετάσεων – θεωρείται η κατάλληλη στιγμή για επένδυση σε δεξιότητες που θα χρειαστούν αργότερα στην αγορά εργασίας.



Ορισμένες από τις πιο χρήσιμες επιλογές για τους φοιτητές είναι η βελτίωση ξένων γλωσσών, οι ψηφιακές πιστοποιήσεις, η συμμετοχή σε ερευνητικές ομάδες, η πρακτική άσκηση, ο εθελοντισμός, η συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας.



Ιδιαίτερα σήμερα, η εξοικείωση με ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τους νέους επαγγελματίες, ανεξάρτητα από το αντικείμενο σπουδών τους.



Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς Η οικονομική στήριξη ενός παιδιού στις σπουδές είναι σίγουρα μια μεγάλη επένδυση, αλλά δεν πρέπει να μετατραπεί σε διαρκή αγωνία.



Ο στόχος δεν είναι να δημιουργηθεί η «τέλεια» φοιτητική ζωή χωρίς περιορισμούς. Αντίθετα, θα πρέπει να δοθούν στο νέο φοιτητή οι συνθήκες ώστε να σπουδάσει, να ωριμάσει και να αποκτήσει αυτονομία.



Άλλωστε, η φοιτητική ζωή αποτελεί μια περίοδο μετάβασης, κατά την οποία οι νέοι θα κατακτήσουν εν τέλει την απαραίτητη αυτονομία για την ενήλικη ζωή τους.