Πληρωμές για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ μαζί σήμερα, τι λήγει και ποιες επιλογές έχουν οι φορολογούμενοι

Οι προθεσμίες που εκπνέουν στο τέλος Ιουλίου, η έκπτωση έως 4% για την εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος και οι δυνατότητες πληρωμής σε δόσεις για όσους δεν μπορούν να καλύψουν άμεσα τις υποχρεώσεις τους