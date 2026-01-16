Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Λάκης Γαβαλάς: Στη φυλακή είχα γύρω μου αντρίλα αλλά αισθανόμουν πιο άντρας, εγώ που δουλεύω 50 χρόνια δεν μπορώ να έχω €85.000 να ταξιδεύω άνετα;
«Εγώ έδειξα αγάπη για τη χώρα μου και το σπίτι μου στη Μύκονο το έδωσα στη χώρα για τη χρέη»
Για την περίοδο της φυλάκισής του, το στιλ του, τα πάρτι που έκανε στη Μύκονο αλλά και για την αμφίεσή του μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς στον Φάνη Λαμπρόπουλο το βράδυ της Πέμπτης.
Αρχικά και με αφορμή τα ρούχα που φορούσε αποκάλυψε ότι «αυτό το έχω πάρει με μια βαλίτσα που στοίχισε 172.000 γεν, δηλαδή 85.000 ευρώ». Στην έκπληξη, δε, του παρουσιαστή απάντησε «εδώ και 50 χρόνια δουλεύω δεν μπορώ να έχω τόσα χρήματα για να ταξιδεύω άνετα;»
Όσον αφορά τη φυλάκισή του, εξήγησε ότι «στη φυλακή φτάσαμε γιατί είχα ένα χρέος στο Δημόσιο για ΦΠΑ. Ήμουν χονδρέμπορος, το 2011 κανείς δεν είχε πρόβλημα μόνο εγώ που δεν μου πλήρωναν το ΦΠΑ...».
Μιλώντας, μάλιστα, για το διάστημα που πέρασε στις φυλακές Κορυδαλλoύ περιέγραψε ότι «ντυνόμουν κανονικά, παρφουμαριζόμουν κανονικά, μετά το 3μηνο πέρασα τέλεια. Είχα γύρω γύρω την αντρίλα που δεν με άγγιζε γιατί αισθανόμουν πιο άντρας αλλά αυτό δεν ήταν καθόλου αστείο ζορίστηκα πολύ. Είπα Λάκη μου το θερμόμετρο είναι η αισιοδοξία, το βάζεις στη μασχάλη και το κοντρολάρεις και ήμουν σταθερός στην αισιοδοξία μου και έτσι πέρασα τη δυσκολία μου»
Κάποια στιγμή ο Λάκης Γαβαλάς θυμήθηκε και τα πάρτι που έκανε στη Μύκονο για τα οποία, όπως είπε, του έκαναν παράπονα τα μαγαζιά γιατί «άδειαζαν όταν έκανε εγώ πάρτι». Αφού είπε ότι «μπορεί να στοίχιζε και 200.000 ευρώ το πάρτι μου», συμπλήρωσε ότι «το ΦΠΑ έπρεπε να το πληρώσουν όλοι όσοι μου έφερναν κρέατα, λουλούδια, διακοσμητικά κ.α.» συμπλήρωσε ότι «δεν τα εκοβα στην εταιρεία μου αλλά δικά μου. Εγώ έδειξα αγάπη για τη χώρα μου και το σπίτι μου στη Μύκονο το έδωσα στη χώρα για τη χρέη. Μα τι να κλέψω αγάπη μου ήμουν παντοκράτορας, ήμουν δωρητής».
