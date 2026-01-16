Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Μάικλ Βαρτάν: Αγνώριστος ο ηθοποιός του «Alias» οκτώ χρόνια μετά την αποχώρησή του από το Χόλιγουντ
Ο 57χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στο Λος Άντζελες με γκρίζα γενειάδα και καπέλο
Αγνώριστος εμφανίστηκε ο Μάικλ Βαρτάν, γνωστός από τη σειρά «Alias», οκτώ χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.
Ο 57χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου καθώς έκανε τα ψώνια του σε σούπερ μάρκετ του Λος Άντζελες, φορώντας καπέλο των L.A. Kings, φούτερ της Formula 1, μπλε φόρμα και λευκά αθλητικά παπούτσια, ενώ είχε αφήσει γκρίζα γενειάδα.
Δείτε φωτογραφίες
Ο Βαρτάν, που έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής από τον ρόλο του στη σειρά «Alias», όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στην Τζένιφερ Γκάρνερ, έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ τα τελευταία χρόνια. Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν το 2017, στην ταινία «Small Town Crime», ενώ το 2018 συμμετείχε ως guest σε επεισόδιο της σειράς «God Friended Me».
Παρά την απομάκρυνσή του από την υποκριτική, διατηρεί φιλικές σχέσεις με πρώην συμπρωταγωνιστές του. Το 2023, η Γκάρνερ δημοσίευσε φωτογραφίες από τα γενέθλιά του στα social media, γράφοντας: «Δεν θυμάμαι γιατί ήμουν ντυμένη σαν Βαυαρή, αλλά ξέρω ότι σήμερα είναι τα γενέθλιά σου. Ελπίζω να είναι υπέροχα».
Ο ηθοποιός παραμένει επίσης σε επαφή με την Ντρου Μπάριμορ, με την οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία «Never Been Kissed». Το 2021, σε εμφάνισή του στην εκπομπή της, είχε παραδεχτεί ότι ένιωσε αμηχανία κατά τη διάρκεια σκηνής φιλιού, περιγράφοντας με χιούμορ πώς αναγκάστηκε να διακόψει τα γυρίσματα για να συνέλθει.
Φωτογραφίες: Shutterstock
