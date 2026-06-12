Στενά του Ορμούζ: Άνοδος 50% στις ροές πετρελαίου τον Ιούνιο παρά τις εντάσεις

Οι μη ιρανικές εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο αυξάνονται σημαντικά τον Ιούνιο, ενώ το μπλοκάρισμα των ΗΠΑ περιορίζει τις ιρανικές αποστολές και οι αγορές προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες