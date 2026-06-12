Στενά του Ορμούζ: Άνοδος 50% στις ροές πετρελαίου τον Ιούνιο παρά τις εντάσεις
Στενά του Ορμούζ: Άνοδος 50% στις ροές πετρελαίου τον Ιούνιο παρά τις εντάσεις
Οι μη ιρανικές εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο αυξάνονται σημαντικά τον Ιούνιο, ενώ το μπλοκάρισμα των ΗΠΑ περιορίζει τις ιρανικές αποστολές και οι αγορές προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες
Οι ροές πετρελαίου εκτός Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν αυξηθεί περίπου 50% μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα, καθώς περισσότεροι παραγωγοί του Περσικού Κόλπου βρίσκουν τρόπους να διασχίζουν το πέρασμα παρά τις συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Στις πρώτες δέκα ημέρες του Ιουνίου, τουλάχιστον 1,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ανά ημέρα διήλθαν από τον Περσικό Κόλπο, έναντι 1,2 εκατ. βαρελιών ημερησίως τον Μάιο, σύμφωνα με την Vortexa Ltd.
Αντίθετα, οι ιρανικές αποστολές μέσω του διαδρόμου έχουν καταρρεύσει, καθώς το μπλοκάρισμα που επέβαλαν οι ΗΠΑ περιορίζει την κίνηση των δεξαμενόπλοιων. Κατά την ίδια περίοδο, κανένα ιρανικό βαρέλι δεν διήλθε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Vortexa.
Τα Στενά έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του πολέμου από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οδηγώντας το Ιράν να ελέγξει το πέρασμα. Η ισχύς αυτή φαίνεται πλέον να υποχωρεί, καθώς αυξάνονται οι λεγόμενες «σκοτεινές» διελεύσεις, ωστόσο οι ροές παραμένουν μικρό μέρος των προπολεμικών επιπέδων περίπου 20 εκατ. βαρελιών ανά ημέρα.
«Η διέλευση των Στενών χωρίς σήματα AIS έχει γίνει η νέα κανονικότητα», δήλωσε ο Ζαβιέρ Τανγκ, ανώτερος αναλυτής αγοράς στη Vortexa, αναφερόμενος στους πομπούς που χρησιμοποιούν τα πλοία για να μεταδίδουν τη θέση και άλλα στοιχεία κατά την πλοήγηση. Οι αγορές δείχνουν πλέον να υπολογίζουν στην αύξηση των ροών, καθώς όταν η ιρανική Αρχή Στενών ανακοίνωσε το κλείσιμο της διώρυγας την Πέμπτη, τα συμβόλαια Brent σημείωσαν μικρές μεταβολές.
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Αντίθετα, οι ιρανικές αποστολές μέσω του διαδρόμου έχουν καταρρεύσει, καθώς το μπλοκάρισμα που επέβαλαν οι ΗΠΑ περιορίζει την κίνηση των δεξαμενόπλοιων. Κατά την ίδια περίοδο, κανένα ιρανικό βαρέλι δεν διήλθε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Vortexa.
Τα Στενά έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του πολέμου από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οδηγώντας το Ιράν να ελέγξει το πέρασμα. Η ισχύς αυτή φαίνεται πλέον να υποχωρεί, καθώς αυξάνονται οι λεγόμενες «σκοτεινές» διελεύσεις, ωστόσο οι ροές παραμένουν μικρό μέρος των προπολεμικών επιπέδων περίπου 20 εκατ. βαρελιών ανά ημέρα.
«Η διέλευση των Στενών χωρίς σήματα AIS έχει γίνει η νέα κανονικότητα», δήλωσε ο Ζαβιέρ Τανγκ, ανώτερος αναλυτής αγοράς στη Vortexa, αναφερόμενος στους πομπούς που χρησιμοποιούν τα πλοία για να μεταδίδουν τη θέση και άλλα στοιχεία κατά την πλοήγηση. Οι αγορές δείχνουν πλέον να υπολογίζουν στην αύξηση των ροών, καθώς όταν η ιρανική Αρχή Στενών ανακοίνωσε το κλείσιμο της διώρυγας την Πέμπτη, τα συμβόλαια Brent σημείωσαν μικρές μεταβολές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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