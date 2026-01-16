Μιμή Ντενίση για Κατερίνα Γερονικολού και Γιάννη Τσιμιτσέλη: Πιστεύω ότι ο γάμος θα γίνει κάποια στιγμή
Μιμή Ντενίση για Κατερίνα Γερονικολού και Γιάννη Τσιμιτσέλη: Πιστεύω ότι ο γάμος θα γίνει κάποια στιγμή
Η ηθοποιός απάντησε σε ερώτηση για το εάν το ζευγάρι θα κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του
Θετική εμφανίστηκε η Μιμή Ντενίη στο ενδεχόμενο να παντρευτούν στο μέλλον η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.
Η ηθοποιός που είναι κοντά στο ζευγάρι παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου συνέντευξη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση των δύο συναδέλφων της. Σε ερώτηση του Φάνη Λαμπρόπουλου για το εάν η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης θα προχωρήσουν σε γάμο και ειδικότερα αν θα τους παντρέψει εκείνη, η Μιμή Ντενίση απάντησε: «Πιστεύω ότι ο γάμος θα γίνει κάποια στιγμή».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός σχολίασε: «Δημοσίως, έχουμε πει κατά εποχές πολλά πράγματα, τα οποία δεν έχουν συμβεί».
Δείτε το βίντεο
