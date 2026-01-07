Η Κατερίνα Γερονικολού ευχήθηκε στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για την ονομαστική του γιορτή δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες
Η Κατερίνα Γερονικολού ευχήθηκε στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για την ονομαστική του γιορτή δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες
Η ηθοποιός έστειλε και δημόσια τις ευχές της στον σύντροφό της μέσα από τα social media
Δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχήθηκε στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για την ονομαστική του γιορτή η Κατερίνα Γερονικολού.
Συγκεκριμένα, η ηθοποιός ανάρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram στιγμιότυπα από καλοκαιρινές και χειμερινές διακοπές με τον σύντροφό της, από τις εξορμήσεις τους σε βουνά και στη θάλασσα.
Στέλνοντας τις ευχές της στον Γιάννη Τσιμιτσέλη, η Κατερίνα Γερονικολού έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της: «Σε θάλασσες και σε βουνά, χειμώνες και καλοκαίρια… Ξεκούραστοι και πιεσμένοι. Σε όλα αυτά Χρόνια πολλά».
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε
