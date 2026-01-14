Αριάνα Γκράντε για Μακ Μίλερ: Ήταν μεγάλη η επιρροή του, με ενθάρρυνε να είμαι ο εαυτός μου
Ο ράπερ και πρώην σύντροφος της τραγουδίστριας πέθανε το 2018 από υπερβολική δόση ναρκωτικών
Σε ένα επεισόδιο σε podcast του The Hollywood Reporter, που μεταδόθηκε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και είχε ηχογραφηθεί τον Δεκέμβριο μπροστά σε κοινό στο Chapman University, η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά στον ράπερ.
Ανατρέχοντας στην περίοδο δημιουργίας του πρώτου σόλο άλμπουμ της, Yours Truly, κατά την εποχή της στο Nickelodeon, η 32χρονη σταρ μοιράστηκε τα λόγια που της είχε πει ο Μίλερ. «Μου είχε πει ότι ήταν εντάξει να αφήσω πίσω τον χαρακτήρα που είχα, να αποδεχτώ τα καστανά μου μαλλιά, να κάνω pop μουσική με επιρροές από R&B και… να κάνω κάτι το θαρραλέο. Ποτέ δεν το είχα πει, αλλά ήταν μεγάλη επιρροή. Με ενθάρρυνε να είμαι ο εαυτός μου».
Ariana Grande’s memories of Mac Miller are tattooed on her heart. She makes a rare comment about her late ex-boyfriend Mac Miller: https://t.co/bh9JFOTdiw pic.twitter.com/eCQSIZkB9W— E! News (@enews) January 14, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr