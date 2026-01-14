Αριάνα Γκράντε για Μακ Μίλερ: Ήταν μεγάλη η επιρροή του, με ενθάρρυνε να είμαι ο εαυτός μου
Αριάνα Γκράντε για Μακ Μίλερ: Ήταν μεγάλη η επιρροή του, με ενθάρρυνε να είμαι ο εαυτός μου

Ο ράπερ και πρώην σύντροφος της τραγουδίστριας πέθανε το 2018 από υπερβολική δόση ναρκωτικών

Στην επιρροή που είχε στη ζωή της ο πρώην σύντροφός της, Μακ Μίλερ, που έχει φύγει από τη ζωή, στάθηκε η Αριάνα Γκράντε, τονίζοντας ότι την ενθάρρυνε να είναι ο εαυτός της.


Σε ένα επεισόδιο σε podcast του The Hollywood Reporter, που μεταδόθηκε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και είχε ηχογραφηθεί τον Δεκέμβριο μπροστά σε κοινό στο Chapman University, η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά στον ράπερ.

Ανατρέχοντας στην περίοδο δημιουργίας του πρώτου σόλο άλμπουμ της, Yours Truly, κατά την εποχή της στο Nickelodeon, η 32χρονη σταρ μοιράστηκε τα λόγια που της είχε πει ο Μίλερ. «Μου είχε πει ότι ήταν εντάξει να αφήσω πίσω τον χαρακτήρα που είχα, να αποδεχτώ τα καστανά μου μαλλιά, να κάνω pop μουσική με επιρροές από R&B και… να κάνω κάτι το θαρραλέο. Ποτέ δεν το είχα πει, αλλά ήταν μεγάλη επιρροή. Με ενθάρρυνε να είμαι ο εαυτός μου».

Η Αριάνα Γκράντε και ο Μακ Μίλερ είχαν κάνει γνωστή τη σχέση τους το 2016 και ήταν μαζί για σχεδόν δύο χρόνια, πριν χωρίσουν τον Μάιο του 2018. Μόλις τέσσερις μήνες αργότερα, στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, ο ράπερ πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών στα 26 του χρόνια.

