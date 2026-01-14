Ο Κρις Νοθ άφησε αιχμές για τη βράβευση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στις Χρυσές Σφαίρες

Ο ηθοποιός γνωστός ως «Mr Big» από το «Sex and the City», αντέδρασε αρνητικά στη βράβευση της συναδέλφου του, λίγα χρόνια μετά τον αποκλεισμό του από τη σειρά «And Just Like That», εν μέσω σοβαρών καταγγελιών εις βάρος του για σεξουαλική επίθεση





Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, η ηθοποιός τιμήθηκε με το βραβείο Carol Burnett στο πλαίσιο του ειδικού prime time αφιερώματος Golden Eve. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 9 Ιανουαρίου, ο Νοθ ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία από το γυμναστήριο, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα: «Γ@μώ τα νέα χρόνια. Πάμε».







Η αντίδρασή του προκάλεσε σχόλια, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι «απλώς είναι πικραμένος επειδή τον έβγαλαν από τη σειρά», ενώ άλλοι τάχθηκαν ανοιχτά υπέρ της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.



Ο ηθοποιός, παντρεμένος από το 2012 με την Τάρα Γουίλσον, έχει αρνηθεί τις καταγγελίες δύο γυναικών που τον κατηγόρησαν για βιασμό, χαρακτηρίζοντάς τες «κατηγορηματικά ψευδείς», υποστηρίζοντας ότι οι «σχέσεις ήταν συναινετικές». Οι καταγγελίες δημοσιεύτηκαν από το Hollywood Reporter, με τη μία γυναίκα να αναφέρει ότι τον γνώρισε το 2004, όταν ήταν 22 ετών, και τη δεύτερη το 2015, όταν ήταν 25.



Στη συνέχεια, τρίτη γυναίκα δήλωσε στο Daily Beast ότι ο Νοθ της επιτέθηκε σεξουαλικά το 2010, όταν εκείνη ήταν 18 ετών, ισχυρισμό που επίσης διέψευσε. Εκπρόσωπός του ανέφερε τότε: «Η ιστορία είναι πλήρως κατασκευασμένη και οι περιγραφές μοιάζουν με κακή μυθοπλασία», προσθέτοντας ότι «όπως είπε και ο ίδιος ο Κρις, δεν έχει περάσει και δεν θα περνούσε ποτέ αυτή τη γραμμή».



Μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μαζί με τις Σίνθια Νίξον και Κρίστιν Ντέιβις, εξέδωσαν κοινή δήλωση, στην οποία τόνιζαν ότι είναι «βαθιά λυπημένες» και ότι «στηρίζουμε τις γυναίκες που βγήκαν μπροστά και μοιράστηκαν τις επώδυνες εμπειρίες τους. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο και τις συγχαίρουμε για το θάρρος τους».



Ο Κρις Νοθ επανήλθε δημόσια στο θέμα το 2023, μιλώντας στο USA Today, όπου παραδέχτηκε: «Απάτησα τη γυναίκα μου και αυτό είναι καταστροφικό για εκείνη και δεν είναι καθόλου ωραία εικόνα», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «αυτό δεν είναι έγκλημα». Παράλληλα, συνέχισε να αρνείται τις καταγγελίες, αναφερόμενος πιο αναλυτικά στην απιστία του: «Δίνεις στον εαυτό σου τις ίδιες δικαιολογίες που δίνουν πολλοί άντρες: είναι απλώς μια μικρή παράκαμψη και είναι διασκεδαστική» και πρόσθεσε: «Νομίζεις ότι δεν πληγώνεις κανέναν, ότι κανείς δεν θα το μάθει, και το σεξ είναι απλώς ευχάριστο. Και ξαφνικά, πολλοί άνθρωποι θέλουν να κάνουν σεξ μαζί σου. Είναι σαν να λες: “Δεν θα μου δοθεί ξανά αυτή η ευκαιρία”».



Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock