Κρις Νοθ: Ο «Mr Big» του Sex and the City επιστρέφει στον κινηματογράφο, τέσσερα χρόνια μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση

Ο ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει σε ψυχολογικό θρίλερ
Ο Κρις Νοθ ετοιμάζεται να κάνει την κινηματογραφική του επιστροφή, τέσσερα χρόνια μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση που «πάγωσαν» την καριέρα του. Ο 70χρονος ηθοποιός, διάσημος ως Mr Big από το «Sex and the City», θα εμφανιστεί στην ταινία «The Block», όπου υποδύεται έναν συγγραφέα, σε ρόλο που –όπως λέει ο σκηνοθέτης– δεν θυμίζει σε τίποτα τον γοητευτικό επιχειρηματία που ερωτεύτηκε την Κάρι Μπράντσο.
Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Κρεγκ Σίνγκερ, μίλησε στη Mail on Sunday, λέγοντας: «Ο χαρακτήρας του Κρις είναι όσο πιο μακριά γίνεται από τον Mr Big. Οι θεατές θα εντυπωσιαστούν από την ερμηνεία του. Είναι εξαιρετικός ηθοποιός και ξεπέρασε τις προσδοκίες».
Η καριέρα του Νοθ κατέρρευσε το 2021, λίγο μετά τον θάνατο του Mr Big στην πρεμιέρα του «And Just Like That», όταν δύο γυναίκες κατήγγειλαν ότι τις είχε κακοποιήσει σε ξεχωριστά περιστατικά το 2004 και το 2015. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι οι σχέσεις ήταν συναινετικές, ενώ καμία έρευνα δεν είναι σε εξέλιξη από τις Αρχές σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες. Παρ’ όλα αυτά, ο αντίκτυπος υπήρξε άμεσος και έκτοτε δεν συμμετείχε σε ταινία ή τηλεοπτική σειρά.
«Αρχικά θα είχε έναν μικρότερο ρόλο, αλλά τελικά κατέληξε να κρατά έναν από τους πιο κρίσιμους χαρακτήρες της ταινίας», αποκάλυψε ο Σίνγκερ, ο οποίος δεν έκρυψε ότι συζήτησε με συνεργάτες αν οι καταγγελίες θα επηρέαζαν αρνητικά το πρότζεκτ. «Οι περισσότεροι μου είπαν ότι αυτό ανήκει πια στο παρελθόν», σημείωσε.
