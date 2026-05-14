Εξάρθρωση κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά στη Δυτική Αττική, 2 συλλήψεις
Κατασχέθηκαν 322 συσκευασίες κοκαΐνης και πάνω από 40.000 ευρώ

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης στη Δυτική Αττική προχώρησαν αστυνομικοί, με αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 36 και 31 ετών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για τη δράση οργανωμένου κυκλώματος που διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης στην περιοχή. Μετά από συστηματική έρευνα, διασταύρωση στοιχείων και συλλογή αποδεικτικού υλικού, οι δύο κατηγορούμενοι ταυτοποιήθηκαν και πιστοποιήθηκε η εμπλοκή τους στη διακίνηση ναρκωτικών.

Κατά τις κατ’ οίκον έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 210,85 γραμμάρια κοκαΐνης, τα οποία ήταν ήδη συσκευασμένα σε 322 νάιλον συσκευασίες έτοιμες προς διακίνηση. Παράλληλα, βρέθηκε και κατασχέθηκε χρηματικό ποσό ύψους 40.670 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται από παράνομες συναλλαγές.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης κατασχέθηκαν επίσης 14 φαρμακευτικά δισκία που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία των ναρκωτικών, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις με καταγραφές αγοραπωλησιών. Επιπλέον, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο δίκυκλες μοτοσυκλέτες και ένα αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενων προσώπων και την πλήρη χαρτογράφηση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.
