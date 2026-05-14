Αγροτικό πήρε φωτιά εν κινήσει στη Λαμία
Αναστάτωση επικράτησε σε πεζούς και διερχόμενους οδηγούς ενώ η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής περιόρισαν τις ζημιές στο κομμάτι της μηχανής και γύρω από αυτή
Στις φλόγες παραδόθηκε αγροτικό όχημα λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης (14/5/26) στην οδό Αθηνών στο ύψος της Ψυχάρη στη Λαμία. Εκείνη την ώρα υπήρχε αυξημένη κίνηση στο σημείο και η φωτιά προκάλεσε αναστάτωση τόσο στους διερχόμενους οδηγούς όσο και στους πεζούς σύμφωνα με το lamiareport.gr
Περιπολικό που διερχόταν από το σημείο, σταμάτησε και οι αστυνομικοί με πυροσβεστήρα βοήθησαν στην προσπάθεια που γινόταν να σβηστεί η φωτιά. Η πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο όπου απέκλεισε την οποιαδήποτε εξάπλωση της φωτιάς σε παρακείμενες επιχειρήσεις ή παρκαρισμένα οχήματα.
Για την ασφαλή και πλήρη κατάσβεση, η αστυνομία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου προς Λαμία. Μέσα σε λίγα λεπτά το όχημα που πήρε φωτιά βγήκε στην άκρη προκειμένου να ξαναδοθεί σε κυκλοφορία το σύνολο της οδού.
Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, οι ζημιές περιορίστηκαν στο κομμάτι της μηχανής και γύρω από αυτή.
