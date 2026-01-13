Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Μαρία Παπαγρηγορίου: Στο My Style Rocks ένιωσα ηλικιακό ρατσισμό, πόνεσε περισσότερο γιατί προερχόταν από γυναίκες
Όταν βλέπεις ένα νέο κορίτσι να σου κάνει επίθεση για την ηλικία σου, λέγοντας ένα συγκεκαλυμμένο «σέβομαι τους αιώνες σου», είπε για συμπαίκτριά της
Την εμπειρία της από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks μετέφερε η Μαρία Παπαγρηγορίου, κατηγορώντας συμπαίκτριές της για ηλικιακό ρατσισμό. Όπως είπε, δεχόταν από μερικές σχόλια για την ηλικία της. Το γεγονός ότι αυτή η «επίθεση» προερχόταν από γυναίκες της προκάλεσε μεγαλύτερο πόνο.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, η Μαρία Παπαγρηγορίου είπε χαρακτηριστικά: «Όταν βλέπεις ένα νέο κορίτσι να σου κάνει επίθεση για την ηλικία σου, λέγοντας ένα συγκεκαλυμμένο “σέβομαι τους αιώνες σου”… Ο ηλικιακός ρατσισμός ήταν το πρώτο πράγμα που βίωσα και πονάει περισσότερο όταν το βιώνεις από γυναίκες».
Στη συνέχεια, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks τόνισε ότι στη μόδα υπάρχει χώρος για το διαφορετικό. «Υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι η μόδα ανήκει μόνο στις όμορφες, 22 χρονών και 1,82μ. ή ότι στο My Style Rocks πας για μοντέλο. Δεν ισχύει αυτό. Και εγώ ήμουν 50 χρονών και έχω τη φάτσα που έχω, που δεν είναι συμβατικά όμορφη και cute. Ξέρω τι έχω και το γουστάρω τρελά».
Αναφερόμενη στις δυσκολίες που συνόδευαν κάθε εμφάνιση στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, η Μαρία Παπαγρηγορίου σημείωσε πως έπρεπε να αφιερώσει πολλές ώρες καθημερινά. «Αυτό που βλέπετε έχει ατελείωτες ώρες γυρισμάτων. Για να βγει ένα outfit υπήρχε πόνος», εξήγησε.
