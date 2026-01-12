Στο νέο επεισόδιο του Survivor οι «Αθηναίοι» παλεύουν για τη ρεβάνς
Οι «Επαρχιώτες» όμως δεν έχουν καμία διάθεση να καταθέσουν τα όπλα, δείτε το τρέιλερ
Το νέο επεισόδιο του Survivor έρχεται απόψε, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, στις 21.00 στον ΣΚΑΪ. Μπορεί οι «Αθηναίοι», να ξεχώρισαν τις πρώτες 48 ώρες της παραμονής τους στον Άγιο Δομίνικο με τη σωστή απόφαση που οδήγησε στο kit επιβίωσης, αλλά οι «Επαρχιώτες» ήταν εκείνοι που στον στίβο μάχης απέδειξαν πως θέλουν και μπορούν να νικήσουν.
Η κάλπη στο πρώτο Συμβούλιο του Νησιού, παρά το μοίρασμα των ψήφων, έδειξε ως πρώτη υποψήφια τη Σταυρούλα Ποτήρη με την ίδια να αποδέχεται την υποψηφιότητά της.
Η επιστροφή στην καλύβα των Κόκκινων άνοιξε νέες συζητήσεις για το πώς ψήφισαν τα μέλη της και ποιους. Η Μαντίσα Τσότα φαίνεται ιδιαίτερα ενοχλημένη για τις ψήφους που πήρε και μία δήλωσή της κάνει έξαλλο τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, που την είχε ψηφίσει.
Ένταση όμως υπήρξε και στο στρατόπεδο των «Επαρχιωτών». Λίγο πριν ξεκινήσει ο δεύτερος αγώνας ασυλίας, ο Σταύρος Φλώρος κάνει λόγο για σεβασμό μεταξύ των αντιπάλων και η απάντηση του Gio Καραντώνη δίνει νέα διάσταση στην κόντρα τους. Στον στίβο μάχης οι «Αθηναίοι» βάζουν τα δυνατά τους για να πάρουν τη ρεβάνς. Οι «Επαρχιώτες» όμως δεν έχουν καμία διάθεση να καταθέσουν τα όπλα.
Στο Συμβούλιο του νησιού ο Gio Καραντώνης προσπαθεί να κρατήσει τις εσωτερικές συγκρούσεις της ομάδας του κρυφές. Όταν ο Γιώργος Λιανός ζητάει να μάθουν όλοι περισσότερα, εκείνος τον βάζει στο στόχαστρο.
