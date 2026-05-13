Απάτη 450.000 ευρώ σε ΚΔΑΠ στη Κομοτηνή: Δήλωναν 178 μαθητές για να παίρνουν επιδοτήσεις και είχαν ελάχιστους
Σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ ήταν τα παράνομα έσοδα που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έστησαν μεγάλη απάτη μέσω επιδοτήσεων που προορίζονταν για ανήλικους μαθητές σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομοτηνή.
Συγκεκριμένα, τα κέρδη τους υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 451.000 ευρώ μέσα σε μόλις τρία χρόνια καθώς το Κέντρο ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2023.
Φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης ο οποίος και συνελήφθη ήταν ένας 60χρονος Ρομά από γνωστή οικογένεια της Λάρισας. Παράλληλα συνελήφθησαν ακόμα τρία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ο λόγος για την διευθύντρια, καθώς και δύο γυναίκες, εκπαιδευτικοί.
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομοτηνή λειτουργούσε με τέτοιο τρόπο ώστε τα μέλη της οργάνωσης να καρπώνονται τις επιδοτήσεις που προορίζονταν για ανήλικους μαθητές. Συγκεκριμένα, είχαν δηλώσει το μέγιστο αριθμό μαθητών που μπορούν να εγγραφούν στην εν λόγω επιχείρηση (178 μαθητές) αλλά ο αριθμός των μαθητών που πραγματικά παρακολουθούσαν ήταν ελάχιστον, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν εικονικές παράνομες πληρωμές.
Σημειώνεται πως τα παιδιά που πήγαιναν στο ΚΔΑΠ ήταν κυρίως Ρομά.
