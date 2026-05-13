Eκρηκτικό ενδιαφέρον για τη νέα ΑΜΚ της ΔΕΗ – Στα 10 δισ. ευρώ η ζήτηση από ξένους θεσμικούς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μαριάννα Τζάννε
Με εκρηκτική ζήτηση από ξένους θεσμικούς επενδυτές και ισχυρό momentum από τα roadshows σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη ετοιμάζεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών της ΔΕΗ. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι ανεπίσημες ενδείξεις συμμετοχής στην αύξηση κινούνται ήδη στην περιοχή των 9-10 δισ. ευρώ, πριν ακόμη ξεκινήσει επίσημα η διαδικασία του book building για την άντληση 4 δισ. ευρώ.

Ως πιθανότερη ημερομηνία για το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών θεωρείται η προσεχής Δευτέρα 18 Μαΐου ή η Τρίτη 19 Μαΐου με τραπεζικές πηγές να τοποθετούν την τιμή διάθεσης κοντά στα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής, δηλαδή στην περιοχή των 17-18 ευρώ, έναντι χρηματιστηριακής τιμής περίπου 19,7 ευρώ, επίπεδα που κρίνονται απαραίτητα ώστε να διασφαλιστεί η ισχυρή υπερκάλυψη της έκδοσης.

Το ενδιαφέρον προέρχεται κυρίως από μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια μακράς τοποθέτησης, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι όσο πλησιάζει το άνοιγμα του βιβλίου θα προστεθούν επιπλέον που μέχρι στιγμής δεν έχουν συμμετάσχει στον κύκλο παρουσιάσεων. Μέσα σε αυτό το σκηνικό υπερκάλυψης, τραπεζικοί κύκλοι δεν αποκλείουν πλέον το ενδεχόμενο η ΔΕΗ να αντλήσει τελικά περισσότερα κεφάλαια από τον αρχικό σχεδιασμό, χωρίς ωστόσο να υπάρξει μεγάλη απόκλιση από τον στόχο των 4 δισ. ευρώ.

Μήνυμα προς τους επενδυτές

Μιλώντας χθες στους αναλυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, έστειλε μήνυμα συνέχειας της αναπτυξιακής πορείας του ομίλου, συνδέοντας τη νέα αύξηση κεφαλαίου με τη συνολική μεταμόρφωση της επιχείρησης. «Βρισκόμαστε στη μέση μιας πολύ σημαντικής περιόδου για τη ΔΕΗ, η οποία θα οδηγήσει την εταιρεία σε ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο ανάπτυξης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπενθύμισε μάλιστα ότι η τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε το 2021 με τιμή μετοχής στα 9 ευρώ, ενώ σήμερα η μετοχή κινείται κοντά στα 19 ευρώ, σημειώνοντας ότι η διοίκηση έχει αποδείξει πως μπορεί να δημιουργεί αξία για τους μετόχους της εταιρείας.

