Η Ντόλι Πάρτον ακυρώνει το πάρτι για τα 80ά της γενέθλια λόγω προβλημάτων υγείας
Η Ντόλι Πάρτον ακυρώνει το πάρτι για τα 80ά της γενέθλια λόγω προβλημάτων υγείας
Εύχομαι να μπορούσα να είμαι εκεί, αλλά σας στέλνω όλη μου την αγάπη, είπε η τραγουδίστρια
Το πάρτι για τα 80ά γενέθλιά της ακυρώνει η Ντόλι Πάρτον, λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.
Η τραγουδίστρια σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram από το προφίλ του χώρου που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί και το πάρτι θα γίνει στις 17 Ιανουαρίου, με διαφορετικό τρόπο, χωρίς εκείνη, με άλλους καλλιτέχνες της κάντρι μουσικής.
Η Ντόλι Πάρτον αρχικά είπε: «Λοιπόν, γεια σας οικογένεια του Grand Ole Opry. Ήθελα απλώς να σας πω πόσο σημαίνει για μένα το ότι φέτος ξαναενώνεστε όλοι για να γιορτάσετε τα μεγάλα μου γενέθλια με μερικά από τα τραγούδια μου» και στη συνέχεια εξέφρασε την αγάπη της το ιστορικό ίδρυμα της κάντρι μουσικής στο Νάσβιλ του Τενεσί όπου θα γίνει η εκδήλωση, καθώς εκεί έχει δημιουργήσει πολύ όμορφες αναμνήσεις: «Μερικές από τις αγαπημένες μου αναμνήσεις δημιουργήθηκαν ακριβώς εδώ, πάνω στη σκηνή του Grand Ole Opry». Κλείνοντας, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Και εύχομαι να μπορούσα να είμαι εκεί από κοντά, αλλά σίγουρα θα σας στέλνω όλη μου την αγάπη. Να περάσετε την καλύτερη βραδιά της ζωής σας».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Dolly Parton bows out of 80th birthday celebration amid health concerns https://t.co/Oqhz1Upt8r pic.twitter.com/QLafnIUdNf— Page Six (@PageSix) January 9, 2026
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
