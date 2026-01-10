Η Ντόλι Πάρτον ακυρώνει το πάρτι για τα 80ά της γενέθλια λόγω προβλημάτων υγείας
GALA
Ντόλι Πάρτον Γενέθλια Προβλήματα Υγείας

Η Ντόλι Πάρτον ακυρώνει το πάρτι για τα 80ά της γενέθλια λόγω προβλημάτων υγείας

Εύχομαι να μπορούσα να είμαι εκεί, αλλά σας στέλνω όλη μου την αγάπη, είπε η τραγουδίστρια

Η Ντόλι Πάρτον ακυρώνει το πάρτι για τα 80ά της γενέθλια λόγω προβλημάτων υγείας
Στέλλα Μούτσιου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Το πάρτι για τα 80ά γενέθλιά της ακυρώνει η Ντόλι Πάρτον, λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Η τραγουδίστρια σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram από το προφίλ του χώρου που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί και το πάρτι θα γίνει στις 17 Ιανουαρίου, με διαφορετικό τρόπο, χωρίς εκείνη, με άλλους καλλιτέχνες της κάντρι μουσικής.

Η Ντόλι Πάρτον αρχικά είπε: «Λοιπόν, γεια σας οικογένεια του Grand Ole Opry. Ήθελα απλώς να σας πω πόσο σημαίνει για μένα το ότι φέτος ξαναενώνεστε όλοι για να γιορτάσετε τα μεγάλα μου γενέθλια με μερικά από τα τραγούδια μου» και στη συνέχεια εξέφρασε την αγάπη της το ιστορικό ίδρυμα της κάντρι μουσικής στο Νάσβιλ του Τενεσί όπου θα γίνει η εκδήλωση, καθώς εκεί έχει δημιουργήσει πολύ όμορφες αναμνήσεις: «Μερικές από τις αγαπημένες μου αναμνήσεις δημιουργήθηκαν ακριβώς εδώ, πάνω στη σκηνή του Grand Ole Opry». Κλείνοντας, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Και εύχομαι να μπορούσα να είμαι εκεί από κοντά, αλλά σίγουρα θα σας στέλνω όλη μου την αγάπη. Να περάσετε την καλύτερη βραδιά της ζωής σας».


Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στέλλα Μούτσιου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης