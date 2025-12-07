Μάιλι Σάιρους για την πορεία της υγείας της Ντόλι Πάρτον: Είναι ενθουσιασμένη που θα επιστρέψει στη δουλειά
Το προηγούμενο διάστημα η τραγουδίστρια ανέβαλε εμφανίσεις της για λόγους υγείας
Ευχάριστα νέα για την πορεία της υγείας της Ντόλι Πάρτον μετέφερε η βαφτιστήρα της, Μάιλι Σάιρους, δηλώνοντας ότι μετά το πρόβλημα που αντιμετώπιζε η τραγουδίστρια με την υγεία της, είναι ενθουσιασμένη, καθώς θα επιστρέψει στις εμφανίσεις της.
Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» στο Λος Άντζελες, η Σάιρους μίλησε στο «Entertainment Tonight» για την κατάσταση της υγείας της Πάρτον, μετά την ανακοίνωση της τραγουδίστριας της κάντρι ότι αντιμετώπισε κάποια «προβλήματα» φέτος. Όπως είπε η Μάιλι Σάιρους: «Θα συνεχίσει πάντα να κρατάει το σόου ζωντανό. Το σόου πρέπει να συνεχιστεί. Είναι απλώς ενθουσιασμένη που θα επιστρέψει στη δουλειά».
Τον Σεπτέμβριο, η Πάρτον δεν έδωσε το «παρών» σε προγραμματισμένη εμφάνισή της σε εκδήλωση και μέσα από ένα βίντεο, που δημοσίευσε στα social media ανέφερε: «Γειά σας! Είμαι εγώ. Ξέρω, εγώ είμαι εδώ, και εσείς είστε εκεί. Και αναρωτιέστε γιατί αυτό; Λοιπόν, είχα ένα μικρό πρόβλημα. Είχα μια πέτρα στα νεφρά που μου προκαλούσε πολλά προβλήματα, και τελικά δημιουργήθηκε μόλυνση, και ο γιατρός είπε: "Δεν χρειάζεται να ταξιδεύεις αυτή τη στιγμή, πρέπει να πάρεις μερικές μέρες για να αναρρώσεις". Όπως ξέρετε πολλοί από εσάς, έχω αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα υγείας, και οι γιατροί μου λένε ότι πρέπει να προχωρήσω σε κάποιες διαδικασίες».
Συνεχίζοντας, τόνισε ότι δεν θα μπορούσε να «προετοιμάσει και να παρουσιάσει το σόου που ήθελε», και μοιράστηκε νέες ημερομηνίες για την περιοδεία της για το 2026. Όπως είχε πει: «Μην ανησυχείτε για το αν θα αποσυρθώ από τη δουλειά, γιατί ο Θεός δεν έχει πει κάτι για να σταματήσω ακόμα. Αλλά πιστεύω ότι μου λέει να επιβραδύνω τώρα, ώστε να είμαι έτοιμη για περισσότερες μεγάλες περιπέτειες με όλους σας. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για την κατανόηση».
Τον Οκτώβριο, ανησυχία είχε προκληθεί στους θαυμαστές της Πάρτον, όταν η αδερφή της, Φρίδα Πάρτον έκανε μία ανάρτηση στο Facebook αναφέροντας ότι προσευχόταν για την τραγουδίστρια.
Η σταρ της κάντρι αποφάσισε τότε να μιλήσει για την κατάσταση της υγείας της, ξεκαθαρίζοντας πως είναι καλά, παρά τα θέματα που αντιμετωπίζει. «Δεν πέθανα ακόμα!», έγραψε η 79χρονη σταρ στη λεζάντα του κλιπ που δημοσίευσε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στο Χ (πρώην Twitter).
Στο βίντεο, η Πάρτον εξήγησε ότι ήθελε να αναφερθεί στα προβλήματα υγείας της, καθώς «όλοι νομίζουν ότι είμαι πιο άρρωστη απ’ ό,τι είμαι στην πραγματικότητα». Όπως είπε: «Σας φαίνομαι άρρωστη; Εδώ δουλεύω σκληρά!», είπε χαμογελώντας. «Ήθελα να σας καθησυχάσω, ειδικά όσους ανησυχούν πραγματικά , και τους ευχαριστώ για αυτό, όπως και για τις προσευχές σας», πρόσθεσε. Η Ντόλι Πάρτον συνέχισε λέγοντας: «Είμαι άνθρωπος που πιστεύει και πάντα εκτιμώ τις προσευχές, για οτιδήποτε και για όλα. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι είμαι καλά. Έχω κάποια προβλήματα, όπως έχω αναφέρει».
Miley Cyrus Shares Update on Godmother Dolly Parton After the Country Singer's Health Challenges https://t.co/ATMFkFtI8K— People (@people) December 6, 2025
I ain’t dead yet! pic.twitter.com/Mp553laadI— Dolly Parton (@DollyParton) October 8, 2025
