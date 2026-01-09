Μάριος Αθανασίου: Είναι λίγο περίεργες οι τελευταίες χρονιές για εμένα, πέρυσι πέρασα μία κρίση





Σχετικά με την ικανοποίηση που παίρνει από τη δουλειά του, τις σχέσεις και την οικογένειά του, αλλά και αν θα έκανε ξανά την επιλογή του επαγγέλματος του ηθοποιού, είπε: « Είμαι αρκετά χαρούμενος, έχω κάνει μια δουλειά που μ’ αρέσει, έχω δημιουργήσει σχέσεις, έχω κάνει οικογένεια μέσα από αυτή τη δουλειά, έχω μεγαλώσει τους ανθρώπους μου μέσα από αυτή τη δουλειά. Με πάρα πολλές δυσκολίες, έχω πάρα πολύ καλές στιγμές. Στην ερώτησή σου όμως αν θα το ξανάκανα δεν απαντώ ναι. Αφού το έχω δει και έχει γίνει, θα προτιμούσα να κάνω κάτι άλλο ».

Μία προσωπική κρίση δήλωσε ότι πέρασε πέρυσι ο Μάριος Αθανασίου , αναφερόμενος στα τελευταία χρόνια, περιγράφοντάς τα ως περίεργα.Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου μιλώντας μεταξύ άλλων για την περίοδο των τελευταίων ετών, αλλά και για το εάν μετανιώνει για την επιλογή του να ασχοληθεί επαγγελματικά με την υποκριτική.Αναφερόμενος ο Μάριος Αθανασίου στην πορεία των τελευταίων χρόνων της ζωής του και τις δυσκολίες που πέρασε, τόνισε πως δεν τις θεωρεί ιδιαίτερα δημιουργικές: «Είναι λίγο περίεργες οι τελευταίες χρονιές για εμένα. Δεν είναι πολύ καλές, είναι λίγο μπερδεμένες. Αφού περνάμε και βγαίνουμε από δυσκολίες και είμαστε ακόμα εδώ, είναι καλά. Αλλά δεν τις θεωρώ δημιουργικές χρονιές. Πέρσι πέρασα μία κρίση, ένα τέτοιο στάδιο είναι το οποίο δεν ολοκληρώνεται ακόμα. Νομίζω μετά τις γιορτές τρώγονται όλες οι σφαλιάρες, αυτή τη στιγμή».