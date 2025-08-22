Μάριος Αθανασίου για την απόφασή του να δουλέψει πέρσι στην οικοδομή: «Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό»
Αυτό ήταν, δεν ήταν ανάγκη επιβίωσης, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για την επιλογή του να εργαστεί στην οικοδομή μίλησε ο Μάριος Αθανασίου, περιγράφοντάς την ως μια εμπειρία που, όπως τόνισε, ήθελε να ζήσει για προσωπικούς λόγους και όχι από ανάγκη επιβίωσης. Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει την είδηση μέσω Instagram πριν καιρό, ευχαριστώντας τους συνεργάτες του για την ευκαιρία αυτής.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», ο ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά, στα μηνύματα που θέλει να περάσει. «Το έκανα πάντα αλλά είναι και το πλήρωμα του χρόνου που είναι πιο εύκολο να μιλήσεις, να επηρεάσεις και να συμμετέχεις. Στα 20 μου και να έλεγα κάτι, δεν μπορούσα να βοηθήσω. Τώρα ξέρεις και πέντε ανθρώπους, πέντε καταστάσεις. Μετά τα παιδιά, τα βλέπεις όλα διαφορετικά με άξονα εκείνα. Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι το μεγαλύτερο κομμάτι το έχουμε ζήσει με αυτόν τον τρόπο. Αν είμαι 50 χρονών και έχω περάσει μισό αιώνα σε αυτή την κατάσταση, τι να δω διαφορετικά; Αλλά στα παιδιά να υπάρχει μια άλλη κατάσταση. Το βασικό είναι η υγεία για να στέκεσαι στα πόδια σου», εξήγησε.
Αναφερόμενος στη ζωή των ζευγαριών και στις επιλογές τους, είπε: «Αν δύο άντρες αποφασίζουν να είναι μαζί στη ζωή τους, είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να εξηγείς κάτι. Ένας λόγος που προσπάθησα να το κάνω, ήταν γιατί δεν ήθελα να βγει με άλλον τρόπο και να κάθομαι να δικαιολογούμαι. Αποφάσισα να το κάνω μόνος μου και είδα ανθρώπους να κάνουν άλλες επιλογές στη ζωή τους. Για τίποτα δεν θα έπρεπε να ντρέπεσαι γιατί είναι οι επιλογές σου».
Ο ηθοποιός συνέχισε αναφερόμενος στη σημασία των προσωπικών επιλογών και της αυτονομίας, τονίζοντας πως το να δουλέψει στην οικοδομή ήταν επιλογή του και όχι λύση ανάγκης. «Η επιλογή να κάνεις γάμο ή όχι, να κάνεις ένα διάλειμμα από τη ζωή σου και να κάνεις κάτι διαφορετικό. Κι αυτό ήταν, δεν ήταν ανάγκη επιβίωσης. Αφού δεν θα είχα τηλεόραση, θα μπορούσα να βρω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ήταν περίεργο που με έβλεπαν αλλά ήταν μέχρι να το συνηθίσουν. Με δυσκολεύει πολύ να κάθομαι να εξηγώ για κάτι που είναι για μένα αυτονόητο», σημείωσε.
