ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Χάος στον Κηφισό με ουρά 14 χιλιομέτρων στο ρεύμα καθόδου έπειτα από σύγκρουση φορτηγών, 30λεπτες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: Είχα ένα ατύχημα, νομίζω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα, έγραψε
GALA
Γιώργος Λιάγκας Νοσοκομείο Ατύχημα

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: Είχα ένα ατύχημα, νομίζω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα, έγραψε

Ελπίζω αύριο να τα καταφέρω να τα πούμε, ανέφερε σε ανάρτησή του ο παρουσιαστής που την Τετάρτη  7 Ιανουαρίου απουσίαζε από την εκπομπή του

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: Είχα ένα ατύχημα, νομίζω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα, έγραψε
27 ΣΧΟΛΙΑ
Στο νοσοκομείο βρέθηκε ο Γιώργος Λιάγκας μετά από ατύχημα που είχε. Ο παρουσιαστής, που απουσίαζε από την εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram μέσα από την οποία ευχαρίστησε τόσο τον κόσμο για το ενδιαφέρον που έδειξε, όσο και το προσωπικό του νοσοκομείου στο οποίο μεταφέρθηκε.

Χωρίς να προχωρά σε λεπτομέρειες, τόνισε πως τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και ότι ενδεχομένως αύριο να είναι σε θέση να επιστρέψει στο τηλεοπτικό πλατό.

Όπως έγραψε στη δημοσίευση που έκανε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχές και το ενδιαφέρον. Ένα ατύχημα με οδήγησε σήμερα αντί για την εκπομπή στο νοσοκομείο. Να ευχαριστήσω το προσωπικό και τη διοίκηση του Ασκληπιειού Βούλας. Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα και ελπίζω αύριο να τα καταφέρω να τα πούμε από κοντά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!».

Δείτε την ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: Είχα ένα ατύχημα, νομίζω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα, έγραψε
27 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης