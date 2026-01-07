Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: Είχα ένα ατύχημα, νομίζω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα, έγραψε
Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: Είχα ένα ατύχημα, νομίζω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα, έγραψε
Ελπίζω αύριο να τα καταφέρω να τα πούμε, ανέφερε σε ανάρτησή του ο παρουσιαστής που την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου απουσίαζε από την εκπομπή του
Στο νοσοκομείο βρέθηκε ο Γιώργος Λιάγκας μετά από ατύχημα που είχε. Ο παρουσιαστής, που απουσίαζε από την εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram μέσα από την οποία ευχαρίστησε τόσο τον κόσμο για το ενδιαφέρον που έδειξε, όσο και το προσωπικό του νοσοκομείου στο οποίο μεταφέρθηκε.
Χωρίς να προχωρά σε λεπτομέρειες, τόνισε πως τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και ότι ενδεχομένως αύριο να είναι σε θέση να επιστρέψει στο τηλεοπτικό πλατό.
Όπως έγραψε στη δημοσίευση που έκανε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχές και το ενδιαφέρον. Ένα ατύχημα με οδήγησε σήμερα αντί για την εκπομπή στο νοσοκομείο. Να ευχαριστήσω το προσωπικό και τη διοίκηση του Ασκληπιειού Βούλας. Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα και ελπίζω αύριο να τα καταφέρω να τα πούμε από κοντά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!».
Δείτε την ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα
Χωρίς να προχωρά σε λεπτομέρειες, τόνισε πως τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και ότι ενδεχομένως αύριο να είναι σε θέση να επιστρέψει στο τηλεοπτικό πλατό.
Όπως έγραψε στη δημοσίευση που έκανε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχές και το ενδιαφέρον. Ένα ατύχημα με οδήγησε σήμερα αντί για την εκπομπή στο νοσοκομείο. Να ευχαριστήσω το προσωπικό και τη διοίκηση του Ασκληπιειού Βούλας. Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα και ελπίζω αύριο να τα καταφέρω να τα πούμε από κοντά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!».
Δείτε την ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα