Ριάνα: Η αντίδραση της τραγουδίστριας μετά τη δημοσίευση φωτογραφίας της.. που δεν την κολάκευε





Ριάνα σε μία φωτογραφία της που έγινε meme στα social media, η οποία ωστόσο δεν την κολάκευε ιδιαίτερα.

Πρόκειται για ένα κοντινό πλάνο της τραγουδίστριας από τη συναυλία της στο V Festival το 2011, που είχε γίνει viral εκείνη την εποχή, επειδή αποκάλυπτε ένα σημάδι πηγούνι της. Στη φωτογραφία, όπου η Ριάνα έχει μια ιδιαίτερη έκφραση, εμφανίζεται με πλούσια σγουρά κόκκινα μαλλιά και έντονο μακιγιάζ.

:

Με χιούμορ αντέδρασε ηΤο στιγμιότυπο με την τραγουδίστρια αναρτήθηκε στη σελίδα Fembase στο Instagram με το meme να αφορά στο πόσο οι άντρες απολαμβάνουν τις «κακές» φωτογραφίες των συντρόφων τους, σε μια ανάρτηση με μια μεγεθυμένη φωτογραφία της Ριάνα, στην οποία στηρίχτηκε ο παραπάνω ισχυρισμός. «Οι γυναίκες δεν συνειδητοποιούν το πόσο πολύ οι σύντροφοί τους αγαπούν τις κακές φωτογραφίες τους», αναγράφεται στη λεζάντα της δημοσίευσης.Τρεις ημέρες μετά τη δημοσίευση της φωτογραφίας, η Ριάνα σχολίασε με χιούμορ«Πώς με πήρε εμένα η μπάλα όμως;» δείχνοντας την αυτοσαρκαστική της διάθεση, παρά το γεγονός ότι επανήλθε στη δημοσιότητα μια εικόνα της, που δεν ήταν από τις καλύτερές της.