Diddy: Παράπονα από υπαλλήλους του ότι καθυστερούν οι πληρωμές τους, όσο ο ράπερ βρίσκεται στη φυλακή
Σύμφωνα με πηγές του «TMZ», η περιουσία και οι οικονομικές υποχρεώσεις του ράπερ διαχειρίζονται από την εταιρεία business management Tri Star Sports & Entertainment
Πρόσωπα του περιβάλλοντος εργασίας του Diddy εκφράζουν παράπονα ότι δεν πληρώνονται ή πληρώνονται με καθυστέρηση, την ώρα που ο ίδιος εκτίει ποινή σε ομοσπονδιακή φυλακή.
Σύμφωνα με πηγές «με άμεση γνώση» που επικαλείται το «TMZ», η περιουσία και οι οικονομικές υποχρεώσεις του Σον «Ντίντι» Κομπς διαχειρίζονται από την εταιρεία business management Tri Star Sports & Entertainment όσο ο ίδιος βρίσκεται στη φυλακή, με αποτέλεσμα όπως αναφέρεται, να δυσανασχετεί με μέρος του προσωπικού και συνεργατών του.
Το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι εμφανίζονται εξοργισμένοι επειδή θεωρούν ότι ο έλεγχος των χρημάτων του είναι αυστηρός, γεγονός που, κατά τις ίδιες πηγές, έχει οδηγήσει σε καθυστερήσεις πληρωμών. Ειδική αναφορά γίνεται σε δικηγόρους που χειρίζονται μεγάλο αριθμό αστικών υποθέσεων σε βάρος του ράπερ και οι οποίοι φέρεται να μην έχουν πληρωθεί.
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Diddy, Τζούντα Ένγκελμαγιερ, απορρίπτει τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας στο «TMZ»: «Όλοι, προσωπικό και δικηγόροι πληρώνονται και δεν φεύγει κανείς». Σε ερώτηση για το αν οι πληρωμές γίνονται εγκαίρως, ο ίδιος φέρεται να απάντησε ότι «ο Σον Κομπς ελέγχει ο ίδιος τα οικονομικά του» και ότι «όλοι πληρώνονται για τη δουλειά τους μόλις ολοκληρωθεί και επιβεβαιωθεί, μετά από έναν τυπικό έλεγχο». Το δημοσίευμα προσθέτει ότι σύμφωνα με τις πηγές του ούτε τα μέλη της οικογένειας Κομπς έχουν «απεριόριστη» πρόσβαση στα χρήματα.
Υπενθυμίζεται ότι ο Σον «Ντίντι» Κομπς εκτίει ποινή 50 μηνών στο ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα FCI Fort Dix, χαμηλής ασφαλείας, στο Νιου Τζέρσεϊ, μετά την καταδίκη του για δύο κατηγορίες μεταφοράς γυναικών με σκοπό την πορνεία.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, διατηρεί συχνή επικοινωνία με τους δικούς του και δέχτηκε επίσκεψη από τον γιο του, Τζάστιν, ανήμερα των Χριστουγέννων.
#Exclusive 😳 Diddy's employees complain they're not getting paid while he's in prison.— TMZ (@TMZ) January 6, 2026
Details: https://t.co/8bLYMcUtrg pic.twitter.com/8p09FK7FVv
