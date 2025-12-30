Το ευχαριστώ της Λίλι Κόλινς στους θαυμαστές της για τον 5ο κύκλο του «Emily in Paris»: Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς εσάς
Η ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την επιτυχία του πέμπτου κύκλου της δημοφιλούς σειράς, που έκανε πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου
Με ένα δημόσιο μήνυμα ευγνωμοσύνης απευθύνθηκε στους θαυμαστές της η Λίλι Κόλινς, ευχαριστώντας τους για τη στήριξη στον πέμπτο κύκλο της σειράς «Emily in Paris».
Η ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, φορώντας ένα εντυπωσιακό σύνολο σε κόκκινο χρώμα, αναφέροντας πως αυτό ήταν το αγαπημένο της look από τα γυρίσματα της πέμπτης σεζόν.
Μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησης, η Κόλινς ευχαρίστησε ξεχωριστά τους θεατές για τη στήριξή τους, γράφοντας: «Στα κόκκινα, ένα από τα αγαπημένα μου looks. Σας ευχαριστούμε που κάνατε το "Emily in Paris" Νο1 στο Netflix για μία ολόκληρη εβδομάδα. Νιώθουμε την αγάπη σας και δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς εσάς».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο πέμπτος κύκλος της σειράς έκανε πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου και έφερε ξανά μαζί τη Λίλι Κόλινς με βασικά μέλη του καστ, μεταξύ των οποίων ο Λουκά Μπράβο, η Άσλεϊ Παρκ, ο Λούσιαν Λάβισκαουντ, ο Εουτζένιο Φραντσεσκίνι και ο Πολ Φόρμαν. Η ρομαντική κωμωδία επικεντρώνεται στην Έμιλι Κούπερ, μια νεαρή επαγγελματία του μάρκετινγκ από το Σικάγο, η οποία μετακομίζει στο Παρίσι για να προσφέρει μια αμερικανική οπτική σε διαφημιστική εταιρεία, ερχόμενη αντιμέτωπη με πολιτισμικές διαφορές, επαγγελματικές προκλήσεις και περίπλοκες προσωπικές σχέσεις.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
