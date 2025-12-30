Το ευχαριστώ της Λίλι Κόλινς στους θαυμαστές της για τον 5ο κύκλο του «Emily in Paris»: Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς εσάς
GALA
Λίλι Κόλινς Emily in Paris Netflix

Το ευχαριστώ της Λίλι Κόλινς στους θαυμαστές της για τον 5ο κύκλο του «Emily in Paris»: Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς εσάς

Η ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την επιτυχία του πέμπτου κύκλου της δημοφιλούς σειράς, που έκανε πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου

Το ευχαριστώ της Λίλι Κόλινς στους θαυμαστές της για τον 5ο κύκλο του «Emily in Paris»: Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς εσάς
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με ένα δημόσιο μήνυμα ευγνωμοσύνης απευθύνθηκε στους θαυμαστές της η Λίλι Κόλινς, ευχαριστώντας τους για τη στήριξη στον πέμπτο κύκλο της σειράς «Emily in Paris».

Η ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, φορώντας ένα εντυπωσιακό σύνολο σε κόκκινο χρώμα, αναφέροντας πως αυτό ήταν το αγαπημένο της look από τα γυρίσματα της πέμπτης σεζόν.

Μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησης, η Κόλινς ευχαρίστησε ξεχωριστά τους θεατές για τη στήριξή τους, γράφοντας: «Στα κόκκινα, ένα από τα αγαπημένα μου looks. Σας ευχαριστούμε που κάνατε το "Emily in  Paris" Νο1 στο Netflix για μία ολόκληρη εβδομάδα. Νιώθουμε την αγάπη σας και δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς εσάς».

Δείτε την ανάρτησή της


Το ευχαριστώ της Λίλι Κόλινς στους θαυμαστές της για τον 5ο κύκλο του «Emily in Paris»: Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς εσάς
Το ευχαριστώ της Λίλι Κόλινς στους θαυμαστές της για τον 5ο κύκλο του «Emily in Paris»: Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς εσάς
Το ευχαριστώ της Λίλι Κόλινς στους θαυμαστές της για τον 5ο κύκλο του «Emily in Paris»: Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς εσάς
Το ευχαριστώ της Λίλι Κόλινς στους θαυμαστές της για τον 5ο κύκλο του «Emily in Paris»: Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς εσάς
Το ευχαριστώ της Λίλι Κόλινς στους θαυμαστές της για τον 5ο κύκλο του «Emily in Paris»: Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς εσάς
Το ευχαριστώ της Λίλι Κόλινς στους θαυμαστές της για τον 5ο κύκλο του «Emily in Paris»: Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς εσάς
Το ευχαριστώ της Λίλι Κόλινς στους θαυμαστές της για τον 5ο κύκλο του «Emily in Paris»: Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς εσάς

Ο πέμπτος κύκλος της σειράς έκανε πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου και έφερε ξανά μαζί τη Λίλι Κόλινς με βασικά μέλη του καστ, μεταξύ των οποίων ο Λουκά Μπράβο, η Άσλεϊ Παρκ, ο Λούσιαν Λάβισκαουντ, ο Εουτζένιο Φραντσεσκίνι και ο Πολ Φόρμαν. Η ρομαντική κωμωδία επικεντρώνεται στην Έμιλι Κούπερ, μια νεαρή επαγγελματία του μάρκετινγκ από το Σικάγο, η οποία μετακομίζει στο Παρίσι για να προσφέρει μια αμερικανική οπτική σε διαφημιστική εταιρεία, ερχόμενη αντιμέτωπη με πολιτισμικές διαφορές, επαγγελματικές προκλήσεις και περίπλοκες προσωπικές σχέσεις.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης