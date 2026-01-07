Soleil Nile cruise, μία κρουαζιέρα ομορφιάς στον Νείλο
Η τελευταία λέξη της ηδυπάθειας είναι οι θεραπείες περιποίησης της Κλεοπάτρας σε ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που κατεβαίνει τον ιερό ποταμό της Αιγύπτου
Από τότε που ο Αντώνιος ερωτεύτηκε την Κλεοπάτρα και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον την Ελίζαμπεθ Τέιλορ σ’ ένα πλωτό παλάτι, η κρουαζιέρα στον Νείλο έγινε σύμβολο του αισθησιασμού. Οι πλόες ανάμεσα στο Λούξορ και το Ασουάν αποτελούν εδώ και δεκαετίες το highlight του μαζικού τουρισμού στην Αίγυπτο. Τώρα, όμως, αποκτούν τη ναυαρχίδα τους. Το «Soleil Nile Cruise» είναι το πλοίο που ανεβάζει το επίπεδο της κρουαζιέρας σε μία εμπειρία υψηλής αισθητικής, πολυτέλειας και πολιτισμού.
Το χαρακτηριστικό που κάνει το «Soleil» να ξεχωρίζει από τα άλλα ποταμόπλοια που εκτελούν το ίδιο δρομολόγιο είναι η ενσωμάτωσή του στην κουλτούρα του τόπου. «Στόχος μας ήταν να συνδυάσουμε την αυθεντικότητα με την ιστορική κληρονομιά», μας λέει ο Χαζέμ Ρασίντ, εμπορικός διευθυντής της εταιρείας. «Τα κρουαζιερόπλοια συνήθως δεν έχουν χαρακτήρα, θα μπορούσαν να πλέουν οπουδήποτε. Το “Soleil” θέλαμε να αποτελεί κομμάτι του κόσμου στον οποίο ανήκει».
Η Αιγύπτια ντιζάινερ Βανέσα Βίκτορ που ανέλαβε τον σχεδιασμό ενσωμάτωσε τολμηρά στοιχεία εμπνευσμένα από τον φαραωνικό πολιτισμό, όπως επιχρυσωμένα κιγκλιδώματα και τοπικά υφάσματα, ενώ τα αντιπαραβάλλει με μοντέρνα υλικά όπως το μάρμαρο και το ρατάν. Στόχος της ήταν να δημιουργήσει μια μοναδική εμπειρία που να δείχνει τόσο διαχρονική όσο και φρέσκια.
Οι έντονες τιρκουάζ και πράσινες πινελιές θυμίζουν αρχαία αιγυπτιακά κοσμήματα, ενώ οι γήινες μπεζ έχουν το χρώμα της ερήμου.
Ο χώρος της υποδοχής με οροφή διπλού ύψους, τόσο επιβλητικός όσο και οι αρχαίοι αιγυπτιακοί ναοί, υποδέχεται τους επιβάτες με μεγαλοπρέπεια.
«Η μαρμάρινη ρεσεψιόν σχεδιάστηκε για να δείχνει συμπαγής και στιβαρή, αλλά παραμένει ελαφριά ώστε να συμμορφώνεται με τους δομικούς περιορισμούς του σκάφους. Η προσθήκη ενός κεντρικού μπαρ ενισχύει την αίσθηση της φιλοξενίας, καθώς επιτρέπει στους επισκέπτες να χαλαρώνουν και να απολαμβάνουν πανοραμική θέα ενώ περιμένουν».
Η καρδιά του πλοίου είναι το σπα, ένα καταφύγιο με εσωτερική πισίνα πλαισιωμένη από τεράστια παράθυρα με ανεμπόδιστη θέα στο γαλήνιο τοπίο του Νείλου.
Ντυμένος με ζεστό ξύλο και πορόλιθο, ο χώρος περιλαμβάνει σάουνα, αίθουσα μασάζ για ζευγάρια και γυμναστήριο. «Δεν θέλαμε να βάλουμε μία αίθουσα με δύο τυχαίες θεραπείες για να λέμε ότι έχουμε σπα. Σκοπός ήταν να δημιουργήσουμε ένα κέντρο ευεξίας βασισμένο στα προαιώνια μυστικά της αιγυπτιακής ομορφιάς.
Ολες οι θεραπείες που προσφέρουμε είναι αποκλειστικά σχεδιασμένες για το “Soleil”». To deep tissue massage χρησιμοποιεί παραδοσιακές τεχνικές μάλαξης για τη βαθιά αποκατάσταση των μυών με σκοπό την ανάλαφρη αίσθηση της ανακούφισης από την ένταση. Οι θεραπείες προσώπου, δε, αξιοποιούν συνταγές της φύσης από το φαρμακείο της Κλεοπάτρας.
Το πρώτο κατάστρωμα φιλοξενεί το ολοήμερο εστιατόριο με παράθυρα στη διαρκώς μεταβαλλόμενη θέα του Νείλου. Οι κολόνες της αίθουσας, εμπνευσμένες από άνθη λωτού και φύλλα φοίνικα, συνδέουν άψογα το σχέδιο με τα φυσικά και ιστορικά μοτίβα της Αιγύπτου. Το Sun Deck προσφέρει μια εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα, με απέραντη θέα στον ποταμό και τον ορίζοντα. Σε αυτόν τον χώρο οι επισκέπτες απολαμβάνουν το φως του ήλιου δίπλα στην πισίνα ή χαλαρώνουν στις λευκές ξαπλώστρες με ένα κοκτέιλ κάτω από τον έναστρο ουρανό.
Η διαμονή στις 53 καμπίνες αποτελεί από μόνη της μια εμπειρία. Τα δωμάτια και οι σουίτες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργούν ως ιδιωτικά καταφύγια πάνω στο νερό, με έμφαση στην άνεση, στη γαλήνη και τη διακριτική κομψότητα. Η πρώτη εντύπωση είναι αυτή του φωτός: μεγάλες τζαμαρίες, συχνά από το δάπεδο έως την οροφή, αφήνουν τον Νείλο να εισχωρεί στον χώρο, μετατρέποντας το τοπίο σε ζωντανό στοιχείο της διακόσμησης.
Η θέα δεν είναι απλώς φόντο, αλλά μέρος της καθημερινότητας, από το πρωινό ξύπνημα μέχρι το τέλος της ημέρας. Η αισθητική κινείται σε ήπιους γήινους τόνους, με αποχρώσεις του μπεζ, του απαλού γκρι και του λευκού, που δημιουργούν αίσθηση ηρεμίας και διαχρονικότητας. Τα υφάσματα προέρχονται από την εγχώρια παραγωγή, ενώ οι γεωμετρικές λεπτομέρειες και τα μοτίβα αντλούν διακριτική έμπνευση από την αρχαία αιγυπτιακή παράδοση. Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον με σύγχρονη αισθητική, αλλά και βαθιά σύνδεση με τον τόπο.
Για όσους αναζητούν ιδιαίτερες εμπειρίες, το «Soleil» προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσουν τα πιο μεγαλοπρεπή αξιοθέατα της Αιγύπτου χωρίς την πολυκοσμία. Οι επιβάτες μπορούν να κάνουν κράτηση για ιδιωτική πρόσβαση στη διάρκεια ειδικών ωρών λειτουργίας, κατά τις οποίες δεν επιτρέπονται άλλοι τουρίστες. Κάθε λεπτομέρεια αυτών των ιδιωτικών επισκέψεων μπορεί να προσαρμοστεί - είτε πρόκειται για μια απλή περιήγηση, είτε για μία κατά παραγγελία εκδήλωση, όπως ένα πριβέ δείπνο κάτω από το φως των κεριών μέσα σε έναν ναό ηλικίας χιλιετιών
