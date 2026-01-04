Γιώργος Παπαδάκης: Μου λείπει η δουλειά, είχα συνηθίσει να δουλεύω 17-18 ώρες την ημέρα, είχε δηλώσει δύο μήνες πριν τον θάνατό του
Ο δημοσιογράφος πέθανε στα 74 του χρόνια - Είχε μεταφερθεί χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό
Θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος του γνωστού δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη στα 74 του χρόνια. Ο γνωστός δημοσιογράφος μεταφέρθηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό νοσοκομείο, καθώς υπέστη ανακοπή, με τους γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς τελικά να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή.
Ο Γιώργος Παπαδάκης, που ταυτίστηκε επί χρόνια με την πρωινή ενημέρωση και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είχε μιλήσει τον περασμένο Νοέμβριο στις κάμερες για τη νέα καθημερινότητά του μετά την αποχώρησή του από την καθημερινή τηλεόραση. Όπως είχε περιγράψει, η μετάβαση σε πιο ήπιους ρυθμούς δεν ήταν απλή, καθώς του έλειπε η ένταση της δουλειάς, ενώ παράλληλα έδινε τη δική του εικόνα για το πώς παρακολουθεί πλέον τηλεοπτικό περιεχόμενο.
Αναφερόμενος στη ζωή του μετά το τέλος της εκπομπής, είχε πει: «Μου λείπει η δουλειά, είχα συνηθίσει να δουλεύω 17-18 ώρες την ημέρα. Τώρα δουλεύω πολύ λιγότερες, αλλά έχω σκοπό να επιμηκύνω τον χρόνο της δουλειάς. Δεν μπορώ να κάθομαι. Ξυπνούσα 2 η ώρα χωρίς ξυπνητήρι. Τώρα ξυπνάω 6 η ώρα το πρωί». Μιλώντας για τις τηλεοπτικές του συνήθειες, είχε σημειώσει: «Παρακολουθώ σχεδόν όλες τις εκπομπές. Παρακολουθώ πράγματα τα οποία μπορούν να μου προκαλέσουν ενδιαφέρον, αλλά είναι λίγα».
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη είχε αναφερθεί και στους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού, που έχουν αναλάβει την παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», επισημαίνοντας ότι τους θεωρεί «παιδιά» του και εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία τους. Όπως είχε δηλώσει: «Είναι από τα παιδιά μου. Είμαι αισιόδοξος, το περήφανος είναι σχετικό. Περήφανα είναι τα παιδιά γιατί πραγματικά κάνουν μια καταπληκτική δουλειά. Ουδείς αναντικατάστατος, δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες προγραμμάτων στην τηλεόραση. Είμαστε πρόσωπα περαστικά».
