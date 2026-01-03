Τζέσικα Άλμπα για τον γιο της: Το να σε βλέπω να μεγαλώνεις ήταν από τις πιο σπουδαίες εμπειρίες της ζωής μου
Η ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τα όγδοα γενέθλια του παιδιού της
Τα όγδοα γενέθλιά του γιόρτασε ο γιος της Τζέσικα Άλμπα και εκείνη του έστειλε και δημόσια τις ευχές της με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αφού δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες του Χέιζ, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως «το να σε βλέπω να μεγαλώνεις ήταν από τις πιο σπουδαίες εμπειρίες της ζωής μου».
Στη συνέχεια, η Άλμπα επαίνεσε τον γιο της για τις ικανότητές που έχει επιδείξει μέχρι σήμερα, αναφέροντας: «Οι ικανότητές σου στο γήπεδο του τένις, στο γκολφ, στο ποδόσφαιρο και στο χάντμπολ —που αυτοσχεδιάζεις σε κάθε τοίχο ή στην πλάτη ενός καναπέ, μέσα ή έξω— είναι το λιγότερο εντυπωσιακές. Καμαρώνεις που είσαι καλός άνθρωπος και που τα πας καλά, και αυτό γεμίζει την καρδιά μου. Λατρεύω την εξυπνάδα και το χιούμορ σου με τις αδελφές σου, το ανταγωνιστικό σου πνεύμα».
Παράλληλα, εξέφρασε τον θαυμασμό της για την ενσυναίσθησή του: «Αγαπώ το γεγονός ότι είσαι δίγλωσσος και που έχεις τόση συμπόνια και ενσυναίσθηση για όποιον μπορεί να νιώθει διαφορετικός, με οποιονδήποτε τρόπο ή σε οποιαδήποτε συνθήκη. Θαυμάζω το πώς μπήκες σε αυτή τη χρονιά με τόση γενναιότητα, χωρίς ποτέ να αφήσεις το άγνωστο να σε καταπιεί ή να σε παραλύσει, αλλά αντιμετωπίζοντας με θάρρος τόσες νέες αλλαγές».
«Είμαι απίστευτα περήφανη για σένα και σε αγαπώ σε αυτή τη ζωή και σε όλες τις ζωές, για πάντα», κατέληξε.
