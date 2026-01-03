Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η χρονιά που πέρασε έφερε τις μεγαλύτερες προκλήσεις που χρειάστηκε να αντιμετωπίσω ποτέ
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η χρονιά που πέρασε έφερε τις μεγαλύτερες προκλήσεις που χρειάστηκε να αντιμετωπίσω ποτέ
Η ηθοποιός έκανε τον δικό της απολογισμό για τη χρονιά που έφυγε
Έναν απολογισμό για τη χρονιά που έφυγε έκανε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, δηλώνοντας πως κατά τη διάρκειά της αντιμετώπισε τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ζωής της.
Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, η ηθοποιός, η οποία πριν από μερικούς μήνες έγινε για πρώτη φορά μητέρα, στάθηκε στην πληρότητα που νιώθει και που την κάνει να μην ξέρει τι να ευχηθεί για το νέο έτος.
Όπως έγραψε στη δημοσίευσή της: «Δεν θα πω μεγάλα λόγια γιατί όσο μεγάλα κι αν είναι ούτως ή άλλως δεν μπορούν να περιγράψουν αυτή τη χρονιά… Ο πίνακας του post είναι γιατί αυτό ήταν το 2025 για μένα. Ένα roller coaster συναισθημάτων με τον περισσότερο καιρό σαφώς να με βρίσκει στα ουράνια, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν έφερε και τις μεγαλύτερες προκλήσεις και δυσκολίες που χρειάστηκε να αντιμετωπίσω ποτέ. Αποχαιρετώ το 2025 πλήρης, χωρίς να ξέρω τι να ζητήσω από το 2026. Ίσως έναν ενιαίο βραδινό ύπνο. Αυτό θα το εκτιμούσα δεόντως. Καλή χρονιά φίλοι μου. Να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Το μόνο που έχουμε τελικά είναι ο ένας τον άλλο».
Η ανάρτηση της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου
