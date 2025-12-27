Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου πόζαρε μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο με τον γιο της
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου πόζαρε μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο με τον γιο της
Η ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά μητέρα τον Σεπτέμβριο
Τα πρώτα Χριστούγεννα με τον γιο της περνάει η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, δημοσιεύοντας γιορτινές εικόνες στα social media με το παιδί της.
Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα κοινό στιγμιότυπο με τον τριών μηνών γιο της, με τους δύο να ποζάρουν μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου κρατούσε αγκαλιά το παιδί της, ενώ παράλληλα τον φιλούσε. Με χιούμορ έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Δεν είχε μελομακάρονο emoji» καθώς είχε καλύψει με ένα cookie το πρόσωπο του παιδιού της.
Δείτε την ανάρτησή της
Πριν από μερικές ημέρες, η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου και αναφέρθηκε στο πώς σκοπεύει να περάσει τις φετινές γιορτές, επισημαίνοντας παράλληλα ότι βιώνει συναισθήματα εντελώς καινούργια, τα οποία δεν είχε ποτέ φανταστεί.
Αναφερόμενη πιο συγκεκριμένα στον γιο που απέκτησε με τον Κίμωνα Κουρή, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου δήλωσε: «Από τη στιγμή που ήρθε, είναι κάθε μέρα γιορτή. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά θα είναι ακόμα πιο ζεστές και πιο φωτεινές οι γιορτές, δεν ξέρω τι να πω. Υπάρχουν πάρα πολλά συναισθήματα πρωτόγνωρα που δεν τα φανταζόμουν. Ανακαλύπτω κι εγώ τον εαυτό μου μαζί με το μωράκι, γνωρίζω εκείνο και εμένα σε έναν νέο ρόλο, σίγουρα έχουν αλλάξει πράγματα. Έχουμε καταλήξει στο όνομα, αλλά είναι νωρίς ακόμα».
