Άση Μπήλιου: Πριν γίνω αστρολόγος, είχα μια άλλη καριέρα ως ραδιοφωνική παραγωγός
Ήμουν επίσης σε δύο δισκογραφικές εταιρείες, σε μία από αυτές έκανε το πρώτο του άλμπουμ ο Γιώργος Μαζωνάκης, ανέφερε η αστρολόγος
Στην επαγγελματική της πορεία πριν στραφεί στην αστρολογία αναφέρθηκε η Άση Μπήλιου, δηλώνοντας ότι εργαζόταν ως ραδιοφωνική παραγωγός και στον χώρο της δισκογραφίας.
Η αστρολόγος ανέβηκε στη σκηνή του special επεισοδίου του «The Voice», το οποίο μεταδόθηκε το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς 31 Δεκεμβρίου, για να δοκιμάσει τις φωνητικές της ικανότητες. Μετά την ερμηνεία του «Fly Me to the Moon» και τη στιγμή που κλήθηκε να αποφασίσει στην ομάδα ποιου coach θα ενταχτεί, η Άση Μπήλιου μίλησε για μία ιστορία που λίγοι γνώριζαν, αναφερόμενη στη διαδρομή της πριν στραφεί επαγγελματικά στην αστρολογία. Όπως ανέφερε εργαζόταν ως ραδιοφωνική παραγωγός, ενώ δούλευε σε δύο δισκογραφικές εταιρείες, με μία εκ των οποίων τότε συνεργαζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Όπως περιέγραψε η Άση Μπήλιου: «Η αλήθεια είναι ότι πριν την καριέρα μου, ως αστρολόγος, είχα μια άλλη καριέρα. Ως ραδιοφωνική παραγωγός. Ήμουν επίσης και σε δυο δισκογραφικές εταιρείες. Μία από αυτές ήταν η δισκογραφική εταιρεία που έκανε το πρώτο του άλμπουμ ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κάτι... Αφού πήγα πίσω, με το τραγούδι που ερμήνευσα, στην πρώτη μου αγάπη, που ήταν η μουσική και εξακολουθεί να είναι, αλλά επαγγελματικά την άφησα, νιώθω την ανάγκη να πάω στην ομάδα του Γιώργου».
Στη συνέχεια, απευθυνόμενη προσωπικά στον τραγουδιστή, πρόσθεσε: «Και να πω και κάτι άλλο, πέρα από αυτό το συναισθηματικό; Βρε, οι Ιχθύες έχουν περάσει με τον Κρόνο τώρα τρία χρόνια... Το 2026 είμαι σίγουρη ότι θα είναι μία πολύ καλύτερη χρονιά για εσένα μετά από αυτό το ξυλοκόπημα». Η απάντηση του τραγουδιστή ήρθε άμεσα, λέγοντας: «Άμα σου πω τι έχω περάσει εγώ, θα σου πέσουν τα αυτιά» και συμπλήρωσε: «Σ’ αγαπάω».
