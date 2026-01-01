Άντζελα Δημητρίου για την ιστορία πίσω από το κομμάτι «Ποια θυσία»: Είναι γραμμένο για τον γιο μου, που μου τον πήραν, είχα πέσει στα πατώματα
Άντζελα Δημητρίου για την ιστορία πίσω από το κομμάτι «Ποια θυσία»: Είναι γραμμένο για τον γιο μου, που μου τον πήραν, είχα πέσει στα πατώματα
Το τραγούδι αυτό είναι γραμμένο για το πρώτο παιδί που έφερα στον κόσμο, για τον γιο μου, σχολίασε η τραγουδίστρια
Στην ιστορία πίσω από το κομμάτι της «Ποια θυσία» αναφέρθηκε η Άντζελα Δημητρίου, τονίζοντας ότι έχει γραφτεί για τον γιο της, Βαγγέλη, ο οποίος για 27 χρόνισε δεν γνώριζε ότι η τραγουδίστρια ήταν η μητέρα του.
Η Άντζελα Δημητρίου εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου σε ειδική μουσική εκπομπή που μεταδόθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Open. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η λαϊκή ερμηνεύτρια προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση, μιλώντας για την πραγματική ιστορία που κρύβεται πίσω από το «Ποια θυσία». Όπως ανέφερε, πολλοί θεωρούν ότι το τραγούδι αφορά σε έναν έρωτα. Η Άντζελα Δημητρίου, ωστόσο, θέλησε να ξεκαθαρίσει το αληθινό του υπόβαθρο, μιλώντας για ένα προσωπικό βίωμά της και τη σχέση που είχε για πολλά χρόνια με το πρώτο παιδί που έφερε στον κόσμο.
Πιο αναλυτικά, η Άντζελα Δημητρίου τόνισε ότι όταν γέννησε τον γιο της, «της τον πήραν» όπως είπε, και η ίδια βρέθηκε σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, καθώς αγωνιούσε για το πού βρίσκεται και τι κάνει. Μέσα σε αυτή τη συναισθηματική φόρτιση, ξημερώματα, γράφτηκε το «Ποια θυσία».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για την ιστορία του κομματιού, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Όλοι και η νεολαία πιο πολύ πιστεύουν ότι είναι ένα τραγούδι για αγάπη, για γυναίκα ή άντρα, καψούρα κοινώς. Θέλω, λοιπόν, να σας πω μια πολύ μικρή ιστορία, χωρίς να σας κουράσω, απλά γιατί είναι κομμάτι μέσα από τη ζωή μου και πρέπει να το μάθετε. Το τραγούδι αυτό είναι γραμμένο για το πρώτο παιδί που έφερα στον κόσμο, για τον γιο μου. Το οποίο παιδί μου το πήραν και εγώ είχα πέσει στα πατώματα και κάποια στιγμή έπρεπε να μάθω τι κάνει αυτό το παιδί, που είναι. Ήμουν πολύ στενοχωρημένη. Στις έξι το πρωί γράψαμε αυτό το τραγούδι, το “Ποια θυσία”, που λέει το εξής. “Και θέλω να ‘ρθω να σ’ αρπάξω από την άλλη, να τη ρωτήσω με τα μάτια δακρυσμένα, με ποιο δικαίωμα σε πήρε από μένα και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για εσένα”. Είναι η αλήθεια».
«Για 27 χρόνια ο γιος μου θεωρούσε ότι είμαστε ξαδέρφια»
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η τραγουδίστρια πριν από δύο χρόνια στην εκπομπή «Στούντιο 4» είχε μιλήσει με συγκίνηση για τον γιο της. Η Άντζελα Δημητρίου αναφέρθηκε στο μεγάλο μυστικό που κουβαλούσε επί δεκαετίες και για τη στιγμή που αποφάσισε να του αποκαλύψει πως δεν ήταν ξαδέρφη του, αλλά η μητέρα του.
Όπως εξήγησε, έφερε στον κόσμο τον γιο της σε ηλικία 15 ετών. Τότε, η θεία της ανέλαβε την υιοθεσία του παιδιού και η αλήθεια αυτή παρέμεινε κρυφή για 27 χρόνια. Στην αρχή της συνέντευξης, η τραγουδίστρια είπε: «Κάποια στιγμή αυτό το παιδί έπρεπε να μάθει ποια είναι η μάνα του γιατί από την κλινική έφυγε χωρίς τη μάνα του. Πήγε σε άλλο σπίτι, υιοθετημένο, το πρόσεχα πάντα από μακριά όλα τα χρόνια και όταν πήγε φαντάρος και απολύθηκε, ήρθε και με βρήκε μαζί με τη γυναίκα που θα παντρευόταν. Μέχρι τότε με είχε σαν ξαδέλφη του, δεν ήξερε τίποτα».
Ακούστε το «Ποια θυσία»
Στη συνέχεια, περιέγραψε τους λόγους που καθυστέρησαν την αποκάλυψη της αλήθειας και τη στιγμή που πήρε την τελική απόφαση: «Ήθελα να του το πω αλλά ζούσε η θεία μου, η οποία έφυγε από καρκίνο. Όταν μετά έφυγε, θεώρησα καλό να κάτσω και να του πω όλη την ιστορία. Του είπα λοιπόν ότι ένα μικρό κοριτσάκι που το έλεγαν Αγγελική πήγε στην Κρήτη, ήταν έγκυος, δούλευε εκεί, γύρισε μετά στην Αθήνα, έμεινε περίπου έναν μήνα για να γεννήσει. Έχει μείνει να με κοιτάζει, μου λέει «ναι» και του λέω πως αυτό το παιδάκι το λένε Βαγγέλη. Παθαίνει ένα σοκ, πιάνεται από την καρέκλα και ήθελε να μάθει ποιος είναι ο πατέρας του».
Κλείνοντας, η Άντζελα Δημητρίου μίλησε για την ανακούφιση που ένιωσε μετά την εξομολόγηση: «Όταν του είπα την αλήθεια έφυγε ένα βάρος από πάνω μου. Η μάνα μου δεν μπορούσε ποτέ να το πει στον Βαγγέλη αυτό γιατί αισθανόταν κάπου και ενοχές. Εκείνη το είχε οργανώσει αυτό. Από την άλλη, όμως, έπρεπε εγώ σαν καλή μάνα να κάτσω και να του το πω. Μου έφυγε από μέσα ένα βάρος, απελευθερώθηκα ρε παιδί μου».
Η Άντζελα Δημητρίου εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου σε ειδική μουσική εκπομπή που μεταδόθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Open. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η λαϊκή ερμηνεύτρια προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση, μιλώντας για την πραγματική ιστορία που κρύβεται πίσω από το «Ποια θυσία». Όπως ανέφερε, πολλοί θεωρούν ότι το τραγούδι αφορά σε έναν έρωτα. Η Άντζελα Δημητρίου, ωστόσο, θέλησε να ξεκαθαρίσει το αληθινό του υπόβαθρο, μιλώντας για ένα προσωπικό βίωμά της και τη σχέση που είχε για πολλά χρόνια με το πρώτο παιδί που έφερε στον κόσμο.
Πιο αναλυτικά, η Άντζελα Δημητρίου τόνισε ότι όταν γέννησε τον γιο της, «της τον πήραν» όπως είπε, και η ίδια βρέθηκε σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, καθώς αγωνιούσε για το πού βρίσκεται και τι κάνει. Μέσα σε αυτή τη συναισθηματική φόρτιση, ξημερώματα, γράφτηκε το «Ποια θυσία».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για την ιστορία του κομματιού, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Όλοι και η νεολαία πιο πολύ πιστεύουν ότι είναι ένα τραγούδι για αγάπη, για γυναίκα ή άντρα, καψούρα κοινώς. Θέλω, λοιπόν, να σας πω μια πολύ μικρή ιστορία, χωρίς να σας κουράσω, απλά γιατί είναι κομμάτι μέσα από τη ζωή μου και πρέπει να το μάθετε. Το τραγούδι αυτό είναι γραμμένο για το πρώτο παιδί που έφερα στον κόσμο, για τον γιο μου. Το οποίο παιδί μου το πήραν και εγώ είχα πέσει στα πατώματα και κάποια στιγμή έπρεπε να μάθω τι κάνει αυτό το παιδί, που είναι. Ήμουν πολύ στενοχωρημένη. Στις έξι το πρωί γράψαμε αυτό το τραγούδι, το “Ποια θυσία”, που λέει το εξής. “Και θέλω να ‘ρθω να σ’ αρπάξω από την άλλη, να τη ρωτήσω με τα μάτια δακρυσμένα, με ποιο δικαίωμα σε πήρε από μένα και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για εσένα”. Είναι η αλήθεια».
«Για 27 χρόνια ο γιος μου θεωρούσε ότι είμαστε ξαδέρφια»
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η τραγουδίστρια πριν από δύο χρόνια στην εκπομπή «Στούντιο 4» είχε μιλήσει με συγκίνηση για τον γιο της. Η Άντζελα Δημητρίου αναφέρθηκε στο μεγάλο μυστικό που κουβαλούσε επί δεκαετίες και για τη στιγμή που αποφάσισε να του αποκαλύψει πως δεν ήταν ξαδέρφη του, αλλά η μητέρα του.
Όπως εξήγησε, έφερε στον κόσμο τον γιο της σε ηλικία 15 ετών. Τότε, η θεία της ανέλαβε την υιοθεσία του παιδιού και η αλήθεια αυτή παρέμεινε κρυφή για 27 χρόνια. Στην αρχή της συνέντευξης, η τραγουδίστρια είπε: «Κάποια στιγμή αυτό το παιδί έπρεπε να μάθει ποια είναι η μάνα του γιατί από την κλινική έφυγε χωρίς τη μάνα του. Πήγε σε άλλο σπίτι, υιοθετημένο, το πρόσεχα πάντα από μακριά όλα τα χρόνια και όταν πήγε φαντάρος και απολύθηκε, ήρθε και με βρήκε μαζί με τη γυναίκα που θα παντρευόταν. Μέχρι τότε με είχε σαν ξαδέλφη του, δεν ήξερε τίποτα».
Ακούστε το «Ποια θυσία»
Στη συνέχεια, περιέγραψε τους λόγους που καθυστέρησαν την αποκάλυψη της αλήθειας και τη στιγμή που πήρε την τελική απόφαση: «Ήθελα να του το πω αλλά ζούσε η θεία μου, η οποία έφυγε από καρκίνο. Όταν μετά έφυγε, θεώρησα καλό να κάτσω και να του πω όλη την ιστορία. Του είπα λοιπόν ότι ένα μικρό κοριτσάκι που το έλεγαν Αγγελική πήγε στην Κρήτη, ήταν έγκυος, δούλευε εκεί, γύρισε μετά στην Αθήνα, έμεινε περίπου έναν μήνα για να γεννήσει. Έχει μείνει να με κοιτάζει, μου λέει «ναι» και του λέω πως αυτό το παιδάκι το λένε Βαγγέλη. Παθαίνει ένα σοκ, πιάνεται από την καρέκλα και ήθελε να μάθει ποιος είναι ο πατέρας του».
Κλείνοντας, η Άντζελα Δημητρίου μίλησε για την ανακούφιση που ένιωσε μετά την εξομολόγηση: «Όταν του είπα την αλήθεια έφυγε ένα βάρος από πάνω μου. Η μάνα μου δεν μπορούσε ποτέ να το πει στον Βαγγέλη αυτό γιατί αισθανόταν κάπου και ενοχές. Εκείνη το είχε οργανώσει αυτό. Από την άλλη, όμως, έπρεπε εγώ σαν καλή μάνα να κάτσω και να του το πω. Μου έφυγε από μέσα ένα βάρος, απελευθερώθηκα ρε παιδί μου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα