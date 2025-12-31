Ντέπυ Γκολεμά: Όλες αυτές τις κυρίες της τηλεόρασης τις βλέπεις και νομίζεις ότι θα πάνε στο γκαλά του Μονακό
Πιο πολύ κοιτάνε την εξωτερική εμφάνιση και τελικά η πληροφόρηση που παίρνεις είναι κατώτερη από αυτό που περιμένεις, πρόσθεσε η τηλεκριτικός
Για τις κυρίες της τηλεόρασης και την εμφάνισή τους μίλησε η Ντέπυ Γκολεμά, επισημαίνοντας πως πραγματοποιούν υπερβολές, σαν να πηγαίνουν σε κάποιο γκαλά στο εξωτερικό.
Η τηλεκριτικός έδωσε συνέντευξη στο Πρωινό την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου και τόνισε πως πολλές φορές δίνεται έμφαση στην εικόνα και όχι στην είδηση που θα βγει, με αποτέλεσμα η πληροφορία να είναι κατώτερη από αυτή που προσδοκούν οι τηλεθεατές.
Η Ντέπυ Γκολεμά δήλωσε για το γεγονός πως η εξωτερική εμφάνιση υπερισχύει της πληροφορίας: «Όλες αυτές οι κυρίες της τηλεόρασης που νομίζεις ότι θα πάνε στο γκαλά του Μονακό και τις βλέπεις το πρωί τόσο καλοντυμένες, τόσο βαμμένες, τόσο υπερβολικά όλα αυτά. Και τελικά η πληροφόρηση που παίρνεις είναι κατώτερη από αυτό που περιμένεις. Και πάντα έτσι γίνεται. Πιο πολύ κοιτάνε την εξωτερική εμφάνιση, το πώς θα βγούνε. Η Κατερίνα Καινούργιου έλεγε ότι φοράει τα διαμάντια της γιατί δούλεψε και τα αγόρασε. Εντάξει, φυσικά δούλεψες, δεν είπε κανείς κάτι άλλο - και της εύχομαι να πάρει κι άλλα τόσα - όμως τηλεόραση κάνει. Να έρθουν πιο κοντά στην πραγματικότητα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια σχολίασε τους παρουσιαστές και τα προγράμμα της σεζόν, λέγοντας: «Δεν θα πω ότι η Ναταλία Γερμανού δεν είναι σταθερή αξία, αλλά έχει κάτσει πάνω στην αξία της. Πολλοί άνθρωποι το παθαίνουν αυτό, όταν καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν αντίπαλο και έχουν ένα background, επαναπαύονται. Η Ναταλία ανήκει σε αυτή την κατηγορία, έχει επαναπαυτεί. Η Σίσσυ Χρηστίδου κάνει μία αξιοπρεπή δουλειά. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δικαιωματικά μπορεί να αισθάνεται νικητής, γιατί έχει τρεις εκπομπές που πάνε όλες καλά. Ο ΣΚΑΪ είχε μία χαμένη χρονιά φέτος, με εξαιρέσεις βεβαίως. Ατύχησε. Είμαι φαν του Φερεντίνου, είναι ο καλύτερος στα τηλεπαιχνίδια, άσχετα αν δεν βοηθήθηκε. Δεν φταίει ο Φερεντίνος, αλλά ο ΣΚΑΪ. Το GNTM είναι το αγαπημένο μου πρόγραμμα. Έκανα τα παράπονά μου γιατί ήθελα να πάρω μέρος, αλλά δεν με διάλεξαν. Δεν ξέρω τι μου λείπει».
Στο τέλος, η Ντέπυ Γκολεμά ανέφερε σχετικά με τις φήμες αντικατάστασης του Γιώργου Λιάγκα: «Αυτό που διαβάζω πολύ συχνά, είναι ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα αντικατασταθεί από την Κατερίνα Καραβάτου και διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτά είναι λίγο της φαντασίας. Κατά την ταπεινή μου άποψη και το ταπεινότατο ρεπορτάζ μου, δεν υφίσταται. Τώρα, αν η ώρα του πάει ένα τέταρτο πιο αργά να μην γκρινιάζει που ξυπνάει, μπορεί. Αλλά αντικατάσταση δεν υπάρχει. Η Κατερίνα Καραβάτου θα παίξει ρόλο στον ΑΝΤ1, αλλά δεν θα παίξει στην εκπομπή αυτή που λένε. Θα αντικαταστήσει κάποια άλλη εκπομπή».
