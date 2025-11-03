Ντέπυ Γκολεμά: Φέτος πέρασαν από την τηλεόραση πολύ υπερτιμημένα πρόσωπα που πληρώνονται αδρά πετώντας κοτσάνες
Η τηλεόραση θέλει ψήσιμο, να κάνεις λάθη, να στενοχωρηθείς και σιγά-σιγά να αφήσεις το δικό σου στιγματάκι, πρόσθεσε
Τις φετινές τηλεοπτικές τάσεις σχολίασε η Ντέπυ Γκολεμά, ενώ αναφέρθηκε στους παρουσιαστές που ξεχώρισαν, αλλά και σε εκείνους που κατά τη γνώμη της έχουν υπερτιμηθεί. Η τηλεκριτικός εξέφρασε τη βεβαιότητά της για την επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη, ενώ μίλησε επίσης, για τον Νίκο Μουτσινά.
Η ίδια εμφανίστηκε στην εκπομπή «Πρωινό» και μίλησε για τα πρόσωπα και τα προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά και για τις τάσεις που επικρατούν στη μικρή οθόνη. Ξεκινώντας από την Ελένη Μενεγάκη, τόνισε πως κατά τη γνώμη της, η παρουσιάστρια δεν έχει πει ακόμη την τελευταία της λέξη. «Έχω την εντύπωση ότι η Ελένη Μενεγάκη θα επιστρέψει στην τηλεόραση, γιατί δεν την πήραν και τα χρόνια. Στην ηλικία της υπάρχουν πολλοί. Είναι από τους λίγους που, όποτε της αρέσει, μπορεί να πατήσει το κουμπί και να γυρίσει», δήλωσε.
Δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τα ριάλιτι της ελληνικής τηλεόρασης, τονίζοντας ποιες εκπομπές παρακολουθεί με ευχαρίστηση και ποιες όχι. «Αν δεν δω My Style Rocks, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να γράψω. Όπως και το GNTM. Αυτά να βάζετε, να χαιρόμαστε». Η τηλεκριτικός σχολίασε επίσης το παρουσιαστικό και την εικόνα των γυναικών της τηλεόρασης. «Μάλλον είναι γυναικείο "προνόμιο" να είσαι όμορφη για να κάνεις τηλεόραση, αν βλέπεις πώς ντύνονται και πώς βάφονται, σαν να γυρνάνε στα μπουζούκια, ενώ είναι δέκα το πρωί».
Στη συνέχεια, στάθηκε στις υπερτιμημένες παρουσίες που, όπως είπε, έχουν καθιερωθεί χωρίς ουσιαστικό λόγο. «Πέρασαν πολύ υπερτιμημένα πρόσωπα, είτε γιατί είχαν μέσον, είτε γιατί έγιναν μια συνήθεια και υπερτίμησαν τον εαυτό τους, και μας ανάγκασαν να τους υπερτιμήσουμε κι εμείς. Όλοι αυτοί πληρώνονται αδρά πετώντας κοτσάνες», σημείωσε.
Τέλος, μιλώντας για τη Δανάη Μπάρκα και τη θέση της στην πρωινή ζώνη, η Ντέπυ Γκολεμά αναγνώρισε τις προσπάθειές της αλλά και τα όρια που, όπως είπε, έχει το τηλεοπτικό παιχνίδι. «Μερικές φορές λέω ότι δεν δώσανε την ευκαιρία που έπρεπε σε διάρκεια, αλλά πόσο να πάει κι αυτό; Η τηλεόραση θέλει ψήσιμο, να κάνεις λάθη, να στενοχωρηθείς και σιγά σιγά να αφήσεις το δικό σου στιγματάκι», είπε κλείνοντας.
