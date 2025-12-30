Η Ζέτα Δούκα έκανε το τελευταίο μπάνιο στη θάλασσα για το 2025 και έστειλε ευχές για το νέο έτος
Μπάνιο στην υπέροχη χειμερινή θάλασσα, σχολίασε η ηθοποιός σε ανάρτησή της στο Instagram
Το τελευταίο μπάνιο στη θάλασσα για το 2025 έκανε η Ζέτα Δούκα, δημοσιεύοντας στη συνέχεια ένα σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο κλιπ που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός λέει αρχικά απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της ακόλουθους: «Τελευταίο μπάνιο-μπορεί και όχι- για το 2025». Στη συνέχεια, αφού βγάζει τη ζακέτα που φοράει και μένει με το μαγιό της, βουτά στη θάλασσα.
Μέσα από τη συνοδευτική λεζάντα τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα ευεργετικό το χειμερινό μπάνιο και έστειλε τις ευχές της στον κόσμο για το 2026. «Μπάνιο στην υπέροχη χειμερινή θάλασσα: Ο,τι πρέπει για τους πόνους του σώματος και του μυαλού. Καλή μας χρονιά, με υγεία, ευεξία και καλύτερες συνήθειες σε όλους τους τομείς», έγραψε χαρακτηριστικά.
