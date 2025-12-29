Έρικ Ντέιν: Η εν διαστάσει σύζυγός του περιέγραψε τη στιγμή που της ανακοίνωσε τη διάγνωσή του με ALS
Δεν έμοιαζε αληθινό, γιατί εκείνος ήταν ακόμη καλά, ανέφερε η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ
Τη στιγμή που ο Έρικ Ντέιν της ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με ALS (νόσος του κινητικού νευρώνα που οδηγεί σε παράλυση) θυμήθηκε η εν διαστάσει σύζυγός του. Σε νέο της κέιμενο για το The Cut, με τίτλο «In Sickness and in Health», η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ αποκάλυψε ότι τόσο εκείνη όσο και ο 53χρονος Ντέιν «έκλαιγαν με λυγμούς» όταν της μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα της υγείας του.
Η 54χρονη ηθοποιός γράφει στο κείμενο, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, ότι ο Ντέιν την κάλεσε από ιατρείο στο Σαν Φρανσίσκο, όπου είχε εξεταστεί από νευρολόγο. «Τα συμπτώματά του ξεκίνησαν ίσως έναν χρόνο πριν. Όταν τρώγαμε με τα παιδιά, έλεγε πράγματα όπως: “Κάτι δεν πάει καλά με το χέρι μου”», έγραψε. «Δυσκολευόταν να χρησιμοποιήσει τα ξυλάκια, του έπεφτε το φαγητό. Τότε άρχισε να πηγαίνει σε γιατρούς. Αρχικά του είπαν ότι έχει μερικά άλλα πράγματα, αλλά εκείνος είχε αυτό το βαρύ συναίσθημα ότι πρόκειται για κάτι πιο σοβαρό», πρόσθεσε.
Η Γκέιχαρτ, που στην αρχή επέμενε πως δεν είναι κάτι σοβαρό, περιέγραψε τι συνέβη όταν αργότερα ο Ντέιν τής μετέφερε τα νέα. «Όταν μου το είπε εκείνη τη μέρα, άρχισε απλώς να κλαίει — και εγώ το ίδιο. Δεν έμοιαζε αληθινό, γιατί εκείνος ήταν ακόμη καλά», εξομολογήθηκε.
Συνεχίζοντας την αφήγησή της, συμπλήρωσε: «Ήμουν εδώ στο σπίτι με τη μικρότερη κόρη μου — στο σπίτι μου, που το μοιράζομαι μόνο με τα κορίτσια, από τότε που ο Έρικ κι εγώ χωρίσαμε τον Σεπτέμβριο του 2017 — και είχα μπει στην ντουλάπα μου για να απαντήσω στο τηλεφώνημα, προσπαθώντας να είμαι διακριτική. Εκείνη έλεγε: “Μαμά, τι συμβαίνει; Τι συμβαίνει;” Προσπάθησα να της πω: “Αγάπη μου, τίποτα. Όλα είναι καλά”, γιατί δεν μπορούσα να το επεξεργαστώ. Δεν ήξερα όλες τις λεπτομέρειες όπως τις ξέρω τώρα, αλλά ήξερα αρκετά για το ALS ώστε να ξέρω ότι δεν υπήρχε θεραπεία».
Ο Ντέιν γνώρισε την Γκέιχαρτ το 2003 και το ζευγάρι παντρεύτηκε μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο στο Λας Βέγκας. Οι δύο ηθοποιοί απέκτησαν την πρώτη τους κόρη το 2010 και τη δεύτερη το 2011. Η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο του 2018, αλλά ζήτησε να αποσυρθεί τον Μάρτιο του 2025.
Παρότι και οι δύο έχουν προχωρήσει στην προσωπική τους ζωή, η ίδια εξηγεί ότι το σπίτι της είναι μόλις δώδεκα λεπτά μακριά από εκείνο του Ντέιν, όπου κάνει «πολλές αιφνιδιαστικές επισκέψεις» με τα παιδιά τους. «Το ξεκαθάρισε πολύ ότι θέλει να περνά όσο περισσότερο χρόνο γίνεται με την οικογένειά του και εγώ δεσμεύομαι να το διευκολύνω», έγραψε.
Η Γκέιχαρτ παραδέχτηκε ότι η δυναμική τους είναι «μπερδεμένη» για τον κόσμο, αλλά είπε ότι πάντα θέλει «το καλύτερο για εκείνον». «Είναι μια πολύ περίπλοκη σχέση, που μπερδεύει τους ανθρώπους. Η αγάπη μας μπορεί να μην είναι ρομαντική, αλλά είναι οικογενειακή αγάπη», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Eric Dane 'Started Weeping' When He Told Ex Rebecca Gayheart About His ALS Diagnosis https://t.co/7Nw38ZBLu1— People (@people) December 29, 2025
