Η τελευταία υπόσχεση της Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της και η φράση «θα προτιμούσα να γεννήσω έναν σκύλο»

Πριν φύγει από τη ζωή στα 91, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε δεσμευτεί ότι δεν θα μιλήσει ξανά δημόσια για τον Νικολά–Ζακ Σαριέ