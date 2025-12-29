Η τελευταία υπόσχεση της Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της και η φράση «θα προτιμούσα να γεννήσω έναν σκύλο»
Η τελευταία υπόσχεση της Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της και η φράση «θα προτιμούσα να γεννήσω έναν σκύλο»
Πριν φύγει από τη ζωή στα 91, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε δεσμευτεί ότι δεν θα μιλήσει ξανά δημόσια για τον Νικολά–Ζακ Σαριέ
Δέσμευση ότι δεν θα μιλήσει ποτέ ξανά σε συνεντεύξεις για τον γιο της, Νικολά–Ζακ Σαριέ, είχε δώσει η Μπριζίτ Μπαρντό πριν τον θάνατό της, όπως είχε δηλώσει η ίδια στο Paris Match και επανέλαβε σε συνεντεύξεις της στο BBC. Η Γαλλίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια, που απεβίωσε στα 91 σε νοσοκομείο της Τουλόν, είχε παραδεχτεί νωρίτερα στην καριέρα της ότι «θα προτιμούσε να γεννήσει σκύλο», καταγράφοντας παράλληλα στα απομνημονεύματά της πως η εγκυμοσύνη της το 1960 ήταν «η μεγαλύτερη τραγωδία» της ζωής της.
Η Μπαρντό έφερε στον κόσμο τον Νικολά το 1960, κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ, με τον οποίο συμπρωταγωνίστησε στην ταινία Babette Goes to War. Μετά το διαζύγιό τους το 1962, μητέρα και γιος απομακρύνθηκαν για δεκαετίες, με τον Νικολά να καταθέτει αργότερα αγωγή εναντίον της για συκοφαντικές δηλώσεις και μη καταβολή διατροφής.
Στα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Μπριζίτ Μπαρντό εμφανίστηκε να αναφέρεται διαφορετικά στη ρήξη. «Υποσχέθηκα στον Νικολά ότι δεν θα μιλήσω ποτέ γι’ αυτόν στις συνεντεύξεις μου», είχε πει σε συνέντευξη με το Paris Match τον Ιούνιο του 2024, με τη δήλωση να δημοσιεύεται τότε από το περιοδικό Paris Match και να αναπαράγεται και σε άλλα διεθνή μέσα.
Ο Νικολά–Ζακ Σαριέ, σήμερα 65 ετών, δραστηριοποιήθηκε στον επιχειρηματικό χώρο και έγινε γνωστός ως ιδρυτής του παιδικού brand Choupette, μαζί με τη σύζυγό του, Νορβηγίδα μοντέλο Αν–Λιν Μπιέρκαν. Το ζευγάρι απέκτησε τις κόρες Θέα και Άννα, ενώ αργότερα έγινε παππούδες τριών παιδιών. Σε συνεντεύξεις της στο Le Point, αλλά και στο BBC, η Μπριζίτ Μπαρντό ανέφερε πως έχει «δύο εγγονές και τρία δισέγγονα», λέγοντας συγκεκριμένα: «Ναι, είμαι προγιαγιά τριών μικρών Νορβηγών παιδιών που δεν μιλούν γαλλικά και τα οποία σπάνια βλέπω».
«Θα προτιμούσα να γεννήσω έναν σκύλο»
Η Μπριζίτ Μπαρντό είχε εκφράσει δημόσια και επανειλημμένα την αντιπαράθεσή της με την εμπειρία της μητρότητας, ιδιαίτερα σε σχέση με τη γέννηση του μοναδικού της παιδιού, του Νικολά-Ζακ Σαριέ.
Σε αποσπάσματα από τα απομνημονεύματά της Initiales BB, που δημοσιεύτηκαν τη δεκαετία του 1990, η ίδια αφηγείται τον τρόπο που βίωσε την εγκυμοσύνη και περιγράφει με σκληρή διατύπωση τη σχέση της με το σώμα και την εγκυμοσύνη: «Κοιτούσα την επίπεδη, λεπτή κοιλιά μου στον καθρέφτη σαν έναν αγαπημένο φίλο πάνω στον οποίο ετοιμαζόμουν να κλείσω το καπάκι ενός φέρετρου», είχε γράψει, με την ίδια να αποδίδει ότι θα προτιμούσε «να γεννήσει έναν μικρό σκύλο» από το να βιώσει την εγκυμοσύνη όπως συνέβη.
Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα της εποχής και οδήγησαν σε δικαστικές διαμάχες με τον Νικολά-Ζακ για συκοφαντικές δηλώσεις και μη καταβολή διατροφής, γεγονός που ενίσχυσε την ψυχρότητα στη σχέση τους για πολλά χρόνια. Παρότι αργότερα η ίδια έδινε συνεντεύξεις όπου φαινόταν να αλλάζει τον τόνο των δημόσιων αναφορών στην οικογενειακή διαμάχη, η συγκεκριμένη φράση από τα απομνημονεύματά της έμεινε ως μία από τις πιο αμφιλεγόμενες και αναφερόμενες στιγμές της δημόσιας εικόνας της, καταδεικνύοντας το πώς η ίδια αντιλήφθηκε και περιέγραψε την προσωπική της εμπειρία για τη μητρότητα.
Η Μπαρντό είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας στα τελευταία της χρόνια, ζώντας στην απομονωμένη κατοικία της στο Σεν–Τροπέ. Παράλληλα, είχε αποσυρθεί από την υποκριτική ήδη από το 1973, στρέφοντας όλη της την προσοχή στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων. Η δημόσια εικόνα της συνοδεύτηκε, ωστόσο, από διαμάχες, καθώς είχε εμπλακεί στον πολιτικό διάλογο, στηρίζοντας τη Μαρίν Λεπέν και δεχόμενη πρόστιμα έξι φορές για υποκίνηση φυλετικού μίσους.
Λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, η ίδια είχε εμφανιστεί με ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter) για να διαψεύσει ψευδή είδηση για τον θάνατό της, γράφοντας τότε: «Δεν ξέρω ποιος είναι ο ηλίθιος που ξεκίνησε αυτά τα ψευδή νέα για την εξαφάνισή μου, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν σκοπεύω να αποχωρήσω».
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Η Μπαρντό έφερε στον κόσμο τον Νικολά το 1960, κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ, με τον οποίο συμπρωταγωνίστησε στην ταινία Babette Goes to War. Μετά το διαζύγιό τους το 1962, μητέρα και γιος απομακρύνθηκαν για δεκαετίες, με τον Νικολά να καταθέτει αργότερα αγωγή εναντίον της για συκοφαντικές δηλώσεις και μη καταβολή διατροφής.
The final promise Brigitte Bardot made her estranged son Nicolas-Jacques Charrier before her death after admitting she'd rather 'give birth to a dog' https://t.co/pjDxEXxCqI— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 29, 2025
Ο Νικολά–Ζακ Σαριέ, σήμερα 65 ετών, δραστηριοποιήθηκε στον επιχειρηματικό χώρο και έγινε γνωστός ως ιδρυτής του παιδικού brand Choupette, μαζί με τη σύζυγό του, Νορβηγίδα μοντέλο Αν–Λιν Μπιέρκαν. Το ζευγάρι απέκτησε τις κόρες Θέα και Άννα, ενώ αργότερα έγινε παππούδες τριών παιδιών. Σε συνεντεύξεις της στο Le Point, αλλά και στο BBC, η Μπριζίτ Μπαρντό ανέφερε πως έχει «δύο εγγονές και τρία δισέγγονα», λέγοντας συγκεκριμένα: «Ναι, είμαι προγιαγιά τριών μικρών Νορβηγών παιδιών που δεν μιλούν γαλλικά και τα οποία σπάνια βλέπω».
«Θα προτιμούσα να γεννήσω έναν σκύλο»
Η Μπριζίτ Μπαρντό είχε εκφράσει δημόσια και επανειλημμένα την αντιπαράθεσή της με την εμπειρία της μητρότητας, ιδιαίτερα σε σχέση με τη γέννηση του μοναδικού της παιδιού, του Νικολά-Ζακ Σαριέ.
Σε αποσπάσματα από τα απομνημονεύματά της Initiales BB, που δημοσιεύτηκαν τη δεκαετία του 1990, η ίδια αφηγείται τον τρόπο που βίωσε την εγκυμοσύνη και περιγράφει με σκληρή διατύπωση τη σχέση της με το σώμα και την εγκυμοσύνη: «Κοιτούσα την επίπεδη, λεπτή κοιλιά μου στον καθρέφτη σαν έναν αγαπημένο φίλο πάνω στον οποίο ετοιμαζόμουν να κλείσω το καπάκι ενός φέρετρου», είχε γράψει, με την ίδια να αποδίδει ότι θα προτιμούσε «να γεννήσει έναν μικρό σκύλο» από το να βιώσει την εγκυμοσύνη όπως συνέβη.
Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα της εποχής και οδήγησαν σε δικαστικές διαμάχες με τον Νικολά-Ζακ για συκοφαντικές δηλώσεις και μη καταβολή διατροφής, γεγονός που ενίσχυσε την ψυχρότητα στη σχέση τους για πολλά χρόνια. Παρότι αργότερα η ίδια έδινε συνεντεύξεις όπου φαινόταν να αλλάζει τον τόνο των δημόσιων αναφορών στην οικογενειακή διαμάχη, η συγκεκριμένη φράση από τα απομνημονεύματά της έμεινε ως μία από τις πιο αμφιλεγόμενες και αναφερόμενες στιγμές της δημόσιας εικόνας της, καταδεικνύοντας το πώς η ίδια αντιλήφθηκε και περιέγραψε την προσωπική της εμπειρία για τη μητρότητα.
Η Μπαρντό είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας στα τελευταία της χρόνια, ζώντας στην απομονωμένη κατοικία της στο Σεν–Τροπέ. Παράλληλα, είχε αποσυρθεί από την υποκριτική ήδη από το 1973, στρέφοντας όλη της την προσοχή στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων. Η δημόσια εικόνα της συνοδεύτηκε, ωστόσο, από διαμάχες, καθώς είχε εμπλακεί στον πολιτικό διάλογο, στηρίζοντας τη Μαρίν Λεπέν και δεχόμενη πρόστιμα έξι φορές για υποκίνηση φυλετικού μίσους.
Λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, η ίδια είχε εμφανιστεί με ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter) για να διαψεύσει ψευδή είδηση για τον θάνατό της, γράφοντας τότε: «Δεν ξέρω ποιος είναι ο ηλίθιος που ξεκίνησε αυτά τα ψευδή νέα για την εξαφάνισή μου, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν σκοπεύω να αποχωρήσω».
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα