Μπριζίτ Μπαρντό: Από το Σεν Τροπέ και τον Αστέρα Βουλιαγμένης στις καρδιές όλου του κόσμου

Η ιστορία της γυναίκας με την εκρηκτική προσωπικότητα που έγινε μύθος χωρίς να μπορέσει να βρει ποτέ την ευτυχία - Οι τέσσερις γάμοι, οι τρεις απόπειρες αυτοκτονίας και η προβληματική σχέση με τον γιο της