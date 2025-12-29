Αναστασία για Μαζωνάκη: Ήμουν μαζί του από τα πρώτα μου βήματα, είναι άνθρωπος με άλφα κεφαλαίο
Αναστασία για Μαζωνάκη: Ήμουν μαζί του από τα πρώτα μου βήματα, είναι άνθρωπος με άλφα κεφαλαίο
Δεν θα έλεγα ποτέ ψέματα, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη συνεργασία τους μίλησε η Αναστασία, μετά τη μήνυση που δέχτηκε ο τραγουδιστής από τον Στέφανο Παπαδόπουλο για σεξουαλική παρενόχληση σε εργασιακό χώρο.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου και εξήγησε πως όταν έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μουσικής, ήταν στο πλευρό του και αυτό που έχει να πει είναι πως πρόκειται για άνθρωπο με "Α" κεφαλαίο. Η Αναστασία δήλωσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήμουν με τον Γιώργο Μαζωνάκη απ' όταν ξεκίνησα. Την πρώτη μου περιοδεία την έκανα μαζί του. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές και τα εννοώ μέσα από την καρδιά μου, δεν θα έλεγα ποτέ ψέματα, δεν θα απαντούσα. Είναι άνθρωπος με "Α" κεφαλαίο».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfam4zyd5dvl)
Ο Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, παρουσία του δικηγόρου του Στέφανου Παπαδόπουλου, Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε με ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη, πως γίνεται μία οργανωμένη απόπειρα εκβίασης σε βάρος του, με εμπλοκή συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου και εξήγησε πως όταν έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μουσικής, ήταν στο πλευρό του και αυτό που έχει να πει είναι πως πρόκειται για άνθρωπο με "Α" κεφαλαίο. Η Αναστασία δήλωσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήμουν με τον Γιώργο Μαζωνάκη απ' όταν ξεκίνησα. Την πρώτη μου περιοδεία την έκανα μαζί του. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές και τα εννοώ μέσα από την καρδιά μου, δεν θα έλεγα ποτέ ψέματα, δεν θα απαντούσα. Είναι άνθρωπος με "Α" κεφαλαίο».
Δείτε το βίντεο
Ο Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, παρουσία του δικηγόρου του Στέφανου Παπαδόπουλου, Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε με ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη, πως γίνεται μία οργανωμένη απόπειρα εκβίασης σε βάρος του, με εμπλοκή συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα