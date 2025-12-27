Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
«Σας ευχαριστώ που αντιδράσατε, σε όσους νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου, φτάνει!» - Το μήνυμα του Μαζωνάκη με ευχές για καλή χρονιά, δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής με ένα βίντεο δίπλα στη θάλασσα, εκεί όπου πήγαινε με το σκυλάκι του που έχασε πρόσφατα, αναφέρεται στις δοκιμασίες που πέρασε τη φετινή χρονιά
Με ένα μήνυμα απολογισμού, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε στη χρονιά που πέρασε ως περίοδο δοκιμασίας, στέλνοντας παράλληλα μία προειδοποίηση «σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή του», δηλώνοντας «φτάνει».
Ο τραγουδιστής ανήρτησε το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το οποίο όπως ανέφερε τραβήχτηκε από τη θάλασσα, όπου συνήθιζε να πηγαίνει με τη σκυλίτσα του, Αρίθα, που έφυγε πριν από λίγους μήνες από τη ζωή.
Λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου, ο καλλιτέχνης ευχαρίστησε δημόσια τον κόσμο για τη στήριξη και τις αντιδράσεις του σε μια χρονιά που, όπως είπε, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και τη χαρακτήρισε «χρονιά δοκιμασίας». Σημειώνεται, πως ο Γιώργος Μαζωνάκης απασχόλησε πρόσφατα τα φώτα της δημοσιότητας με την καταγγελία του 22χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου για ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο.
Παράλληλα, ο τραγουδιστής έστειλε ένα μήνυμα σε όσους θεωρεί ότι επιχειρούν να ορίζουν τη ζωή του τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι η υπομονή δεν είναι αδυναμία. Όπως είπε αναλυτικά: «Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, μία πολύ όμορφη καλημέρα από ένα μέρος που ερχόμουν και έτρεχα με την Αρίθα, το κορίτσι μου, το παιδί μου. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τον τρόπο που αντιδράσατε ή βγάλατε άποψη όλον αυτόν τον καιρό, όλον αυτόν τον χρόνο, που ήταν ένας αρκετά δύσκολος χρόνος. Εγώ θα έλεγα χρονιά δοκιμασίας, δοκιμασίας από τον Θεό, αν θα αλλαξοπιστήσω που λέω. Θέλω να σας πω επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ που κάθε Πέμπτη και Σάββατο στην Ακτή Πειραιώς, ζω ένα όνειρο. Όπως και τελειώνοντας ο χρόνος θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου μου τα τρία τελευταία χρόνια, με αρκετές δυσκολίες θα έλεγα, αλλά και με τεράστια δώρα, φτάνει, φτάνει. Η υπομονή είναι αρετή, δεν δηλώνει ηττοπάθεια, άλλωστε ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Κυρίες και κύροι καλή χρονιά, με πίστη, πίστη, πίστη».
Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης σημείωσε: «Τρία συν Ένα. Καλή Χρονιά, όπως και οι προηγούμενες».
Οι κατηγορίες και η απάντηση του τραγουδιστή
Υπενθυμίζεται ότι στη μήνυση που έχει καταθέσει ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ζητώντας –όπως αναφέρει– ηθική δικαίωση και όχι χρηματική αποζημίωση, αποδίδει στον ερμηνευτή ασελγείς και ανήθικες προτάσεις.
Η πλευρά του τραγουδιστή απάντησε άμεσα μέσω του συνηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη, κάνοντας λόγο για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του το οποίο –όπως υποστήριξε – υποκινείται από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Σύμφωνα με τη μήνυση, ο νεαρός τραγουδιστής φέρεται την πρώτη ημέρα της συνεργασίας τους, μετά από πρόβα, να δέχτηκε πιέσεις να μεταβεί στο καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου όπως ισχυρίζεται του προσφέρθηκε κοκαΐνη και του έγιναν προτάσεις για ερωτική συνεύρεση. Όταν αρνήθηκε, υποστηρίζει ότι άκουσε τη φράση «είναι αγένεια να μου λες όχι στο καμαρίνι μου».
Η απάντηση του Γιώργου Μαζωνάκη δόθηκε μέσω του δικηγόρου του ο οποίος έκανε λόγο για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του τραγουδιστή. Όπως ανέφερε, αφού απέτυχε η εκβίαση «με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών», «στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες προέβησαν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες». Στην ίδια ανακοίνωση τονίστηκε ότι ενδεικτικός του σχεδίου είναι και ο χρόνος κατάθεσης της μήνυσης, «λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη».
Η εισαγωγή στο Δρομοκαΐτειο
Μία ακόμη δοκιμασία περίμενε τον τραγουδιστή, όταν τον Αύγουστο μεταφέρθηκε στο Δρομοκαΐτειο με εισαγγελική εντολή, προκειμένου να υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση. Η σχετική πράξη εκδόθηκε την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, έπειτα από αίτημα μελών της οικογένειάς του, γεγονός που οδήγησε στη δρομολόγηση της ακούσιας εισαγωγής του στο εφημερεύον ψυχιατρικό νοσοκομείο και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κατόπιν παραγγελίας εισαγγελέα και αφού προηγήθηκε εξέτασή του από δύο ψυχιάτρους, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
Στις 18 Αυγούστου, ο καλλιτέχνης πήρε εξιτήριο μετά από πέντε μέρες νοσηλείας στην ψυχιατρική δομή. Ο ίδιος επέμενε ότι δεν πάσχει από κανένα ψυχιατρικό νόσημα. Όταν μάλιστα επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο που τον περίμενε έξω από το Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε στους δημοσιογράφους, ευχαριστώντας τους για το ενδιαφέρον και την αντιμετώπισή τους. «Σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά. Όλα μια χαρά, σας ευχαριστώ για την αντιμετώπισή σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο», δήλωσε χαμογελαστός ο τραγουδιστής.
