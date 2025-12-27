Η Ντούα Λίπα πέρασε τα Χριστούγεννα με τον Κάλουμ Τέρνερ: Όλα έχουν να κάνουν με την αγάπη
Η Ντούα Λίπα πέρασε τα Χριστούγεννα με τον Κάλουμ Τέρνερ: Όλα έχουν να κάνουν με την αγάπη

Η ποπ σταρ ανάρτησε εικόνες και βίντεο από τις γιορτές με τον αρραβωνιαστικό και την οικογένειά της

Η Ντούα Λίπα πέρασε τα Χριστούγεννα με τον Κάλουμ Τέρνερ: Όλα έχουν να κάνουν με την αγάπη
Ιωάννα Μαρίνου
Με τον Κάλουμ Τέρνερ και την οικογένειά της πέρασε η Ντούα Λίπα τα Χριστούγεννα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις γιορτές και στέλνοντας ένα μήνυμα υπέρ της αγάπης.

Η ποπ σταρ ανάρτησε την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου στιγμιότυπα και  βίντεο από στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στα περισσότερα από τα οποία πρωταγωνιστεί ο αρραβωνιαστικός της. Σε μία από τις πρώτες εικόνες, ο Τέρνερ εμφανίζεται να φιλά τη Λίπα στο μάγουλο, ενώ σε άλλη φωτογραφία το ζευγάρι φαίνεται να χαλαρώνει στον καναπέ, γελώντας αγκαλιασμένο.

Η τραγουδίστρια κοινοποίησε επίσης κοντινά πλάνα από το γιορτινό τραπέζι, στιγμιότυπα με φίλους και συγγενείς, αλλά και φωτογραφίες και βίντεο όπου παρουσίαζε το χριστουγεννιάτικο γεύμα, που έφτιαξε η ίδια. «Όλα έχουν να κάνουν με την αγάπη και με το να τα καταφέρνεις στην κουζίνα φέτος (όλα τα αστέρια ευθυγραμμίστηκαν για εμένα μετά από έξι μήνες μακριά από την κουζίνα)», έγραψε η Ντούα Λίπα με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας: «Καλές γιορτές σε όλους! Σας στέλνω πολλή αγάπη».

Δείτε την ανάρτησή της


Η Λίπα επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Τέρνερ σε συνέντευξή της στη «British Vogue» τον Ιούνιο του 2025, δηλώνοντας ότι είναι «πολύ ενθουσιασμένη» και ότι λατρεύει το δαχτυλίδι της. «Είναι όμορφο να ξέρεις ότι ο άνθρωπος με τον οποίο θα περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου σε γνωρίζει τόσο καλά», είχε πει χαρακτηριστικά. Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους είχαν ξεκινήσει στις αρχές Ιανουαρίου του 2024, όταν εθεάθησαν μαζί στο Λονδίνο, μετά την πρεμιέρα της σειράς «Masters of the Air», με τη σχέση τους να εξελίσσεται σταθερά έως τον αρραβώνα τους.
