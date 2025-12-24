Η φωτογραφία από «τα κάλαντα μιας άλλης εποχής» με τον Δημήτρη Χορν και τη Μάρω Κοντού
GALA
Χριστούγεννα studio Κλεισθένης Δημήτρης Χορν Μάρω Κοντού

Η φωτογραφία από «τα κάλαντα μιας άλλης εποχής» με τον Δημήτρη Χορν και τη Μάρω Κοντού

Το Studio Κλεισθένης έστειλε ευχές για «Καλά Χριστούγεννα» δημοσιεύοντας το συγκεκριμένο στιγμιότυπο

Η φωτογραφία από «τα κάλαντα μιας άλλης εποχής» με τον Δημήτρη Χορν και τη Μάρω Κοντού
4 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφία από «τα κάλαντα μιας άλλης εποχής» δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Studio Κλεισθένης στο Instagram. Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο απαθανατίζονται μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Χορν και η Μάρω Κοντού, κρατώντας στα χέρια τους μουσικά όργανα.

Μέσα από την εικόνα αυτή το Studio Κλεισθένης έστειλε ευχές για «Καλά Χριστούγεννα». «Το Studio Κλεισθένης σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα με υγεία, με μια φωτογραφία από κάλαντα μιας άλλης εποχής», αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε τη φωτογραφία

4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης