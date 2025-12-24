Η φωτογραφία από «τα κάλαντα μιας άλλης εποχής» με τον Δημήτρη Χορν και τη Μάρω Κοντού

Studio Κλεισθένης έστειλε ευχές για «Καλά Χριστούγεννα».

Μέσα από την εικόνα αυτή το«Το Studio Κλεισθένης σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα με υγεία, με μια φωτογραφία από κάλαντα μιας άλλης εποχής», αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης.