Η φωτογραφία από «τα κάλαντα μιας άλλης εποχής» με τον Δημήτρη Χορν και τη Μάρω Κοντού
Η φωτογραφία από «τα κάλαντα μιας άλλης εποχής» με τον Δημήτρη Χορν και τη Μάρω Κοντού
Το Studio Κλεισθένης έστειλε ευχές για «Καλά Χριστούγεννα» δημοσιεύοντας το συγκεκριμένο στιγμιότυπο
Φωτογραφία από «τα κάλαντα μιας άλλης εποχής» δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Studio Κλεισθένης στο Instagram. Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο απαθανατίζονται μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Χορν και η Μάρω Κοντού, κρατώντας στα χέρια τους μουσικά όργανα.
Μέσα από την εικόνα αυτή το Studio Κλεισθένης έστειλε ευχές για «Καλά Χριστούγεννα». «Το Studio Κλεισθένης σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα με υγεία, με μια φωτογραφία από κάλαντα μιας άλλης εποχής», αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε τη φωτογραφία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα