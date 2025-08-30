Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ αποφάσισαν να συνεργαστούν - Ίδρυσαν εταιρεία παραγωγής
Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ αποφάσισαν να συνεργαστούν - Ίδρυσαν εταιρεία παραγωγής
Έχουν πολλά σχέδια για εγχειρήματα που θέλουν να κάνουν μαζί, δήλωσε πηγή κοντά στο ζευγάρι
Να συνεργαστούν αποφάσισαν η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ, οι οποίοι θέλησαν να μπουν μαζί στον κόσμο των επιχειρήσεων. Το ζευγάρι, που αρραβωνιάστηκε πριν από μερικούς μήνες, ίδρυσε πρόσφατα την TwentyTwo Films Limited. Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, με την 30χρονη ποπ σταρ και τον 35χρονο ηθοποιού να έχουν ίσα μερίδια.
Πηγή κοντά στο ζευγάρι που μίλησε στη Sun τόνισε: «Η Ντούα και ο Κάλουμ είναι πολύ φιλόδοξοι άνθρωποι και έχουν πολλά σχέδια για εγχειρήματα που θέλουν να κάνουν μαζί. Εκείνη έχει δοκιμάσει ήδη στο παρελθόν να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο. Αλλά αν προχωρήσει σε νέα πρότζεκτ, θέλει να έχει μεγαλύτερο δημιουργικό έλεγχο». Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Εκείνη και ο Κάλουμμ έχουν πάρα πολλές ιδέες που πιστεύουν ότι θα λειτουργήσουν. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά οι μηχανές έχουν μπει μπροστά».
Το νέο εγχείρημα του ζευγαριού θυμίζει την πορεία της Μάργκο Ρόμπι και του συζύγου της, παραγωγού Τομ Άκερλι, που ίδρυσαν τη δική τους εταιρεία LuckyChap, η οποία έχει υπογράψει μεγάλες επιτυχίες, όπως το «Εγώ, η Τόνια», το «Saltburn» και το «Barbie» — στο οποίο μάλιστα συμμετείχε και η Ντούα Λίπα.
Η σχέση της Ντούα Λίπα με τον Κάλουμ Τέρνερ είχε ξεκινήσει να απασχολεί τα μέσα τον Ιανουάριο του 2024, όταν εθεάθησαν μαζί σε πάρτι μετά την πρεμιέρα σειράς «Masters of Air» στο Λονδίνο, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο 35χρονος ηθοποιός. Έκτοτε, έκαναν αρκετές κοινές εμφανίσεις σε δείπνα και δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ τον Ιούλιο του 2024, η Λίπα επισημοποίησε τη σχέση τους με μια ανάρτηση στο Instagram, ανεβάζοντας δύο τρυφερά στιγμιότυπα από το Γκλάστονπερι, όπου η ίδια εμφανίστηκε live.Τον περασμένο Ιούνιο, η 30χρονη τραγουδίστρια επιβεβαίωσε σε συνέντευξή της στη Vogue ότι αρραβωνιάστηκε με τον αγαπημένο της.
